NSOC 2026 chính thức khởi tranh: Giải Esports sinh viên toàn quốc trở lại với tổng giải thưởng 2 tỷ đồng

Giải Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc NSOC 2026 vừa chính thức khởi động với tổng giải thưởng 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai bộ môn Valorant và Liên Quân Mobile. Mùa giải năm nay mang thông điệp "The Raw of the Nation", hướng tới việc phát hiện những tài năng eSports còn ẩn mình trong giảng đường.

Chiều 30/9, Ban tổ chức đã tổ chức họp báo khởi động giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup 2026 (NSOC 2026). Bước sang mùa giải thứ 3, NSOC 2026 tiếp tục được đầu tư bài bản với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng. Các đội tuyển sinh viên sẽ tranh tài ở hai bộ môn đang có lượng người chơi đông đảo hàng đầu hiện nay là VALORANT và Liên Quân Mobile.

Đại diện Ban tổ chức thực hiện nghi thức kickoff NSOC 2026. Từ trái qua phải: ông Lê Anh Tùng (Giám đốc OEG Studio), ông Ngô Việt Hưng (Tổng giám đốc BEAT Network), ông Đỗ Bình Dương (Chủ tịch HĐQT OEG), ông Trần Văn Mạnh (Tổng Thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam) và ông Bùi Anh Tuấn (Tổng giám đốc OEG)

NSOC khởi tranh mùa đầu tiên vào năm 2023 và nhanh chóng trở thành sân chơi Esports quy mô toàn quốc dành riêng cho cộng đồng sinh viên. Đến mùa giải 2025, giải đấu ghi nhận bước tiến rõ rệt khi thu hút hơn 5.000 sinh viên đến từ 170 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia tranh tài, với tổng giải thưởng 2 tỷ đồng. Song song với giải đấu chính, chuỗi hành trình NSOC Unitour đi qua các trường đại học đã kết nối hơn 32.000 sinh viên, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Esports trong môi trường học đường.

Năm nay, NSOC chọn thông điệp "The Raw of the Nation" làm câu chuyện xuyên suốt mùa giải. Theo Ban tổ chức, nhiều tuyển thủ tiềm năng giống như những "viên ngọc thô": có kỹ năng, có cá tính riêng nhưng chưa từng có cơ hội bước ra ánh sáng. NSOC 2026 đặt mục tiêu trở thành nơi những tài năng ấy được phát hiện, thử thách và mài giũa trước khi có cơ hội tỏa sáng ở đấu trường lớn hơn.

Ông Bùi Anh Tuấn - Tổng Giám đốc OEG - Trưởng Ban tổ chức phát biểu công bố thông tin và lộ trình của NSOC 2026

Điểm mới đáng chú ý của mùa giải là chuỗi talkshow hướng nghiệp "Behind The Screen", được tổ chức tại 10 trường đại học trên toàn quốc với sự tham gia của nhiều diễn giả, chuyên gia trong ngành. Thông qua những câu chuyện và trải nghiệm thực tế, chương trình giúp sinh viên có góc nhìn chân thực hơn về các nghề nghiệp liên quan, từ đó định hướng đúng lựa chọn của bản thân và trang bị kỹ năng cần thiết để thích nghi với môi trường làm việc thực tế.

Giải đấu Thể thao điện tử Sinh viên Toàn quốc - National Student Open Cup đã trở thành sân chơi quen thuộc cho sinh viên đam mê Esports

Chia sẻ tại họp báo, ông Bùi Anh Tuấn, Tổng Giám đốc OEG, Trưởng Ban tổ chức cho biết NSOC 2026 được xây dựng theo mô hình "5 bên cùng có lợi", bao gồm người chơi, xã hội, cộng đồng, đối tác đồng hành và đơn vị tổ chức. Theo ông, người chơi sẽ có môi trường để phát huy năng lực, đối tác có nền tảng để kết nối và cùng tạo ra giá trị, còn cộng đồng được gắn kết và phát triển. "Đây cũng chính là cơ hội để OEG xây dựng một nền tảng Esports có giá trị lâu dài", ông Tuấn nhấn mạnh.

Từ một giải đấu dành cho sinh viên, NSOC đang dần trở thành nền tảng kết nối cộng đồng và ươm mầm tài năng trẻ cho thể thao điện tử Việt Nam. Mùa giải 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở ra cơ hội để sinh viên được thi đấu, giao lưu, phát triển và tìm thấy chỗ đứng của mình trong hệ sinh thái Esports.

Giải đấu NSOC 2026 do Ocean Entertainment Group (OEG) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Olympic Việt Nam, đồng tổ chức cùng BEAT Network và OEG Studio là đơn vị triển khai.