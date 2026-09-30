Khép lại ASIAD 20 ở vị trí thứ 4, tuyển PUBG Mobile Việt Nam vẫn khiến người hâm mộ tự hào

Sau hai ngày thi đấu căng thẳng tại Aichi, Nhật Bản, Đội tuyển Quốc gia bộ môn PUBG Mobile Việt Nam khép lại hành trình ASIAD 20 với vị trí thứ 4 chung cuộc. Dù chưa thể mang huy chương về nước, những gì các VĐV trẻ thể hiện trước những đối thủ mạnh nhất châu lục vẫn xứng đáng được ghi nhận và cổ vũ từ người hâm mộ.

Thời gian qua, cộng đồng game thủ Việt đã dành nhiều sự chú ý cho những tranh cãi xoay quanh PUBG PC. Trong khi đó, ở một đấu trường khác, các chàng trai của Đội tuyển Quốc gia bộ môn PUBG Mobile Việt Nam lặng lẽ bước vào thử thách lớn nhất trong sự nghiệp tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20), diễn ra tại Aichi-Nagoya, Nhật Bản từ ngày 19/09 đến 04/10/2026.

ĐTQG bộ môn PUBG Mobile thi đấu tại ASIAD 20 đã có một hành trình thi đấu ấn tượng và giàu cảm xúc

Xếp thứ 4 sau 12 trận đấu với những đối thủ hàng đầu châu Á

Trải qua hai ngày 28 và 29/09 tại trung tâm Aichi Sky Expo, Đội tuyển Quốc gia bộ môn PUBG Mobile Việt Nam đã thi đấu trọn vẹn 12 trận, đối đầu với 11 Đội tuyển mạnh của châu lục gồm Trung Quốc (đương kim Huy chương Vàng ASIAD 19), Đài Bắc Trung Hoa, Hàn Quốc, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Malaysia, Myanmar, Pakistan, Uzbekistan và chủ nhà Nhật Bản.

Chung cuộc, Đội tuyển Việt Nam giành 95 điểm và xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp. Huy chương Vàng thuộc về Thái Lan, trong khi Trung Quốc và Pakistan lần lượt giành Huy chương Bạc và Huy chương Đồng. Khoảng cách với nhóm huy chương là điều khiến người hâm mộ không khỏi tiếc nuối, bởi đã có thời điểm các vận động viên PUBG Mobile Việt Nam vươn lên rất gần vị trí dẫn đầu.

BXH tổng bộ môn PUBG Mobile sau 2 ngày thi đấu đầy căng thẳng với các đội tuyển hàng đầu khu vực và thế giới

Hai lần Top 1 liên tiếp và khoảnh khắc thắp lên hy vọng

Điểm sáng lớn nhất trong hành trình của tuyển PUBG Mobile Việt Nam đến ngay ở ngày thi đấu mở màn. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Lê Quang Huy (Cii), các vận động viên đã liên tiếp giành Top 1 ở trận 4 và trận 5, qua đó vươn lên nhóm dẫn đầu và tạo sức ép đáng kể lên các ứng viên huy chương.

Trong một bộ môn thể loại sinh tồn, mỗi trận đấu đều có thể thay đổi cục diện chỉ trong vài giây, việc giành hai chiến thắng liên tiếp trước dàn đối thủ hàng đầu châu Á là minh chứng rõ ràng cho bản lĩnh và khả năng cạnh tranh sòng phẳng của Esports Việt Nam trên đấu trường châu lục.

Tại ASIAD 20, ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam để lại dấu ấn đậm nét với 2 trận Top 1 liên tiếp

Những người trẻ chiến đấu vì hai tiếng "Việt Nam"

Đây là lần thứ hai liên tiếp bộ môn PUBG Mobile và cả ĐTQG PUBG Mobile Việt Nam góp mặt tại ASIAD. Đội hình lần này gồm Võ Minh Thắng (HàDè), Nguyễn Anh Quân (Win), Phạm Văn Hiếu (Zhius), Phạm Văn Trung (Bowz) và Nguyễn Ngọc Thiện (Topz), tất cả đều là thành viên nòng cốt của Team Flash.

Trước khi lên đường, ông Đỗ Việt Hùng, Chủ tịch VIRESA kiêm Lãnh đội Đội tuyển Quốc gia Thể thao điện tử Việt Nam, từng nhấn mạnh rằng khi khoác áo Đội tuyển Quốc gia, các vận động viên không còn thi đấu với tư cách cá nhân, câu lạc bộ hay một tựa game riêng biệt, mà cùng mang chung một cái tên: Việt Nam. Và các vận động viên PUBG Mobile đã thi đấu đúng với tinh thần ấy, hết mình qua từng trận đấu, không bỏ cuộc ngay cả khi cuộc đua huy chương trở nên khó khăn.

Nhìn lại hành trình, từ những người trẻ ban đầu chỉ đơn thuần đam mê chơi game trên điện thoại, họ đã đứng trên sân chơi thể thao lớn nhất châu Á, thi đấu dưới lá cờ Tổ quốc và cạnh tranh ngang ngửa với những đội tuyển hàng đầu. Áp lực ở một đại hội thể thao tầm cỡ châu lục khác xa các giải đấu thông thường, và việc các vận động viên trẻ đứng vững trước áp lực đó đã là một thành công đáng ghi nhận.

Các thành viên Đội tuyển Quốc gia PUBG Mobile đã thi đấu đầy bản lĩnh và quyết tâm tại ASIAD 20 Nền tảng vững chắc cho những mục tiêu lớn hơn

Kết quả tại ASIAD 20 chưa trọn vẹn, nhưng 2026 vẫn là một năm thi đấu ấn tượng của tập thể này. Trong màu áo Team Flash, họ liên tiếp vô địch hai giải quốc nội 2026 PMPL VN Spring và 2026 PMPL VN Fall, hệ thống giải đấu cấp quốc gia do VNGGames và VIRESA phối hợp tổ chức từ năm 2025, trở thành môi trường rèn luyện và cọ xát thường xuyên cho các tuyển thủ.

Ở đấu trường thế giới, đội hình này cán đích ở vị trí thứ 7 tại PUBG Mobile World Cup 2026, mang về 137.500 USD tiền thưởng (hơn 3,5 tỷ đồng). Đây là thành tích tốt nhất của một đại diện Việt Nam sau ba lần góp mặt tại PMWC. Trước đó, bộ môn PUBG Mobile cũng từng đóng góp 5 huy chương (1 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ) cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 và 32.

Với độ tuổi còn rất trẻ, kinh nghiệm tích lũy từ PMWC và nay là ASIAD 20, cùng sự đồng hành của VNGGames và VIRESA, Đội tuyển PUBG Mobile Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để hướng tới những mục tiêu lớn hơn ở các đấu trường cấp khu vực và châu lục sắp tới. Vị trí thứ 4 hôm nay có thể chính là bước đệm để các tuyển thủ trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai.

PUBG Mobile: Là game di động chơi trên điện thoại, ra mắt năm 2018. Game do Tencent phát triển. Tại Việt Nam, PUBG Mobile do VNGGames phát hành.



PUBG PC: (tên chính thức: PUBG: Battlegrounds) là phiên bản gốc, ra mắt năm 2017, chơi trên PC. Game do PUBG Studios thuộc Krafton phát triển và phát hành trên Steam, miễn phí từ năm 2022. Tại Việt Nam, game không được phát hành chính thức.



