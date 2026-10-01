Himass và TanVuu tuyên bố đanh thép với PUBG, đừng nghĩ Krafton muốn làm gì thì làm

Xuất hiện trên sóng truyền hình VTVcab sau chuỗi ngày dài chịu đựng án phạt bất công từ KRAFTON, bộ đôi tài năng Himass và TanVuu đã chính thức lên tiếng về những góc khuất cay đắng phía sau hậu trường

Lời khẳng định đanh thép của 2 tuyển thủ Việt

Drama án phạt cấm thi đấu mà nhà phát hành KRAFTON giáng xuống các tài năng sáng giá nhất của PUBG Việt Nam những ngày qua thực sự là một cơn địa chấn làm rúng động toàn bộ cộng đồng thể thao điện tử nước nhà. Động thái xử phạt mập mờ, thiếu căn cứ xác đáng và quy trình giải quyết thiếu minh bạch từ phía đơn vị tổ chức quốc tế đã châm ngòi cho một làn sóng bất bình ngày càng bùng nổ dữ dội. Khắp các diễn đàn mạng xã hội, người hâm mộ, giới chuyên môn cùng các streamer tên tuổi đã đồng lòng lên tiếng, tạo nên chiến dịch phản đối quyết liệt để đòi lại quyền lợi chính đáng và danh dự cho nền thể thao điện tử Việt Nam.

Nguồn ảnh: Justice for Himass & TanVuu

Sau chuỗi ngày dài chịu đựng, chọn cách giữ im lặng để kiên nhẫn chờ đợi kết quả kháng cáo từ các đơn vị quản lý, mới đây cả Himass và TanVuu đã bất ngờ xuất hiện công khai trên sóng truyền hình VTVcab. Đây là lần đầu tiên hai tuyển thủ trẻ trực diện chia sẻ về những góc khuất cay đắng phía sau hậu trường mà họ đã phải cắn răng gánh chịu suốt thời gian qua.

Nguồn: VTVcav Onlive

Trong buổi trò chuyện, Himass bộc bạch rằng ngay khi vụ việc vừa chớm nổ ra, phía tổ chức quản lý Anyone's Legend (AL) đã yêu cầu cá nhân anh tuyệt đối không tự ý can thiệp hay phát ngôn công khai, mà hãy để cơ quan chức năng và tổ chức đứng ra đại diện giải quyết. Đặt trọn niềm tin vào tổ chức, chàng tuyển thủ trẻ chấp hành mọi chỉ thị. Thế nhưng, sự chờ đợi mòn mỏi ấy cuối cùng chỉ đổi lại sự im lặng đến nghẹt thở khi hoàn toàn không có thêm bất kỳ tin tức hay diễn biến tích cực nào được phản hồi từ phía KRAFTON.

Nguồn ảnh: Anyone's Legend

Cùng chung cảnh ngộ, The Expandables (TE) – đội tuyển chủ quản của TanVuu – dù đã chủ động soạn thảo và gửi đơn kháng cáo chính thức kèm đầy đủ cơ sở chứng minh để bảo vệ tuyển thủ của mình, phản hồi từ KRAFTON vẫn chỉ là con số không tròn trĩnh. Sự phớt lờ vô trách nhiệm cùng thái độ xem thường từ phía nhà phát hành quốc tế đã đẩy ban lãnh đạo TE đến một quyết định vô cùng đau đớn: chính thức tuyên bố giải thể đội hình thi đấu bộ môn PUBG, đặt dấu chấm hết cho một tập thể đầy triển vọng.

Nguồn ảnh: The Expendables

Trước thực tế quá đỗi phũ phàng, cả Himass và TanVuu đều hiểu rằng họ không thể tiếp tục bám víu vào một giấc mơ đã bị tước đoạt một cách bất công. Cả hai xác định sẽ phải tìm kiếm cho mình một con đường đi mới. Himass nghẹn ngào tâm sự bản thân vốn đã có kế hoạch thi đấu cùng Taikonn nốt năm nay rồi sẽ nói lời giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Trong khi đó, TanVuu dự định sẽ tiếp tục cống hiến thêm 2 năm nữa để cháy hết mình cùng tuổi trẻ và đam mê trước khi chính thức giải nghệ. Đáng tiếc thay, tất cả những hoài bão và dự định tương lai ấy đã bị bóp nghẹt một cách tàn nhẫn khi cả hai đang ở độ chín nhất của sự nghiệp.

Khi nhắc đến viễn cảnh cuộc sống sắp tới nếu không còn cơ hội cầm chuột thi đấu chuyên nghiệp, hai tuyển thủ khiến người xem không khỏi chạnh lòng trước những toan tính vô cùng mộc mạc và chân chất. Himass cười buồn chia sẻ nếu không còn thi đấu nữa, anh đã tính đến phương án xách xe ra đường chạy Grab để mưu sinh qua ngày, còn TanVuu thì chuẩn bị sẵn tâm lý chuyển hướng sang kinh doanh, bán hàng online kiếm sống. Những chia sẻ đầy thực tế ấy để lại sự xót xa lớn cho công chúng khi chứng kiến những tài năng từng đem lại vinh quang cho nước nhà nay phải đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền đời thường.

Quyết tâm nói không với tựa game cũ!

Tâm điểm đắt giá nhất của buổi chia sẻ trên sóng truyền hình chính là khoảnh khắc nhận được câu hỏi liệu cả hai có ý định quay trở lại thi đấu chuyên nghiệp nếu một ngày nào đó KRAFTON gỡ bỏ án phạt (unban). Không một giây đắn đo hay do dự, cả Himass và TanVuu đều dứt khoát đưa ra lời khẳng định chắc nịch rằng họ tuyệt đối không bao giờ quay đầu lại.

Nguồn: VTVcav Onlive

Lý do được đưa ra là bởi bên phía nhà phát hành đã đối xử quá bất công, hoàn toàn không coi trọng công sức cống hiến của các tuyển thủ cũng như cộng đồng PUBG Việt Nam. Đây được đánh giá là một quyết định vô cùng đúng đắn và dũng cảm, thể hiện rõ lòng tự trọng cao ngút của những vận động viên chân chính. Khi sự công bằng bị xem nhẹ và danh dự bị giẫm đạp, việc thẳng thắn từ chối quay lại chính là lời đáp trả đanh thép nhất gửi tới KRAFTON, khẳng định tuyển thủ Việt Nam thi đấu bằng đam mê và sự tự tôn dân tộc chứ không bao giờ cúi đầu chấp nhận sự chèn ép tùy tiện.

Bên cạnh lời tuyên bố dứt khoát, hai tuyển thủ cũng không quên dành sự biết ơn đặc biệt tới đàn anh PewPew – người đã luôn âm thầm dõi theo và hỗ trợ hết mình giữa cơn bão dư luận. Himass xúc động gửi lời cảm ơn tới anh Pew vì đã tài trợ dàn máy tính cho hai anh em, đồng thời cảm kích khi đàn anh đã dũng cảm nói thay những uất ức, ấm ức chất chứa bấy lâu trong lòng mà chính các tuyển thủ không dám trực tiếp giãi bày. Tiếp lời đồng đội, TanVuu khẳng định anh PewPew chính là một tượng đài lớn trong cộng đồng game thủ nước nhà và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ chí tình, trọn vẹn mà người đàn anh đã dành cho thế hệ đàn em trong lúc khốn khó nhất.

Nguồn: VTVcav Onlive

Khép lại buổi trò chuyện ngập tràn cảm xúc, cả hai tuyển thủ đã dành những lời tri ân sâu sắc nhất tới cộng đồng người hâm mộ đã không quản ngày đêm sát cánh, bảo vệ họ suốt thời gian qua. TanVuu xúc động bộc bạch rằng anh cảm thấy vô cùng vui mừng và thực sự cảm động khi chứng kiến các bạn khán giả đã đồng lòng đứng lên che chở, bảo vệ chúng em giữa thời điểm đơn độc nhất.

Nguồn: VTVcav Onlive

Còn với Himass, sự nghẹn ngào hiện rõ trong từng câu từ khi anh gửi lời tâm sự rằng bản thân chỉ biết nói lời cảm ơn chân thành nhất tới mọi người, cảm ơn tất cả vì đã luôn ở bên cạnh, ủng hộ và tin tưởng chúng em vô điều kiện, sự đồng hành quý báu của khán giả là điều mà anh luôn khắc sâu trong tim và vô cùng biết ơn.