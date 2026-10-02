HLV Bồ Đào Nha nói phũ phàng vụ Ronaldo bỏ đi: "Sao số đến mấy cũng không ngoại lệ"

Tuyển Bồ Đào Nha náo loạn vì Ronaldo, HLV Jorge Jesus lên tiếng giữa sóng gió.

Rạng sáng 2/10, Bồ Đào Nha không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Đan Mạch với tỷ số 4-2 tại bảng D Nations League A dù thiếu vắng Cristiano Ronaldo. Màn chia tay đột ngột của Cristiano Ronaldo đã gây ra dư luận trái chiều tại Bồ Đào Nha, khiến chiến thắng của Bồ Đào Nha trước Đan Mạch không được chú ý. Sau sau trận thắng mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tân HLV trưởng Jorge Jesus trong cuộc họp báo.

Vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã đưa ra những phát biểu mở màn:

"Tôi sẽ giải thích mọi thứ sau trận đấu cuối cùng. Tôi đã làm bóng đá nhiều năm và tôi biết mình không làm gì khiến mọi chuyện phải đi theo hướng khác cả. Sau trận đấu với Na Uy, chúng ta sẽ nói về chủ đề này. Tôi sẽ không trốn tránh hay né tránh nó", ông Jorge Jesus thẳng thắn chia sẻ, đồng thời kêu gọi giới truyền thông tạm gạt câu chuyện sang một bên để toàn đội tập trung hoàn thành đợt tập trung quốc gia.

Dù muốn hạ nhiệt căng thẳng sau khi CR7 vắng mặt ở buổi tập thứ 3 và đáp chuyến bay sang Madrid (Tây Ban Nha), tân HLV trưởng tuyển Bồ Đào Nha vẫn dành sự tôn trọng đặc biệt cho siêu sao sinh năm 1985 khi khẳng định: "Không ai có thể phủ nhận những gì Cristiano đại diện. Cậu ấy là một biểu tượng và đó không phải là điều để tranh cãi".

HLV Jorge Jesus không vội nhắc đến sóng gió với Ronaldo (Ảnh: Marca)

Tuy nhiên, khi bước vào phòng họp báo chính thức sau chiến thắng 4 bàn thắng trước Đan Mạch, nhà cầm quân này kiên quyết giữ sự tập trung cho chuyên môn và khéo léo né tránh các câu hỏi xoáy sâu vào nội bộ.

"Một chiến thắng như thế này, bốn bàn thắng, theo tôi là ở đẳng cấp rất cao, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Điều quan trọng lúc này là trận đấu tiếp theo tại Do Dragao. Đây là một chiến thắng hoàn toàn xứng đáng, tôi không dùng từ quan trọng vì trận nào cũng quan trọng như nhau", ông nhấn mạnh.

Khép lại cuộc chia sẻ, Jorge Jesus tái khẳng định nguyên tắc quản quân nhất quán trong suốt sự nghiệp cầm quân của mình: "Tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Có những cầu thủ sở hữu vị thế ngôi sao, nhưng quy định thì áp dụng như nhau cho tất cả mọi người. Trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình, tôi luôn suy nghĩ như vậy".