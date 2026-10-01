Áo số 7 của Ronaldo ở tuyển Bồ Đào Nha có chủ nhân mới

Đội tuyển Bồ Đào Nha đăng ký áo số 7 cho cầu thủ mới không phải Ronaldo.

Cristiano Ronaldo không góp mặt trong trận đấu với Đan Mạch tại UEFA Nations League nhưng chiếc áo số 7 quen thuộc của đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn sẽ xuất hiện trên sân Parken.

Theo danh sách đăng ký thi đấu được UEFA công bố, Rafael Leao là người được trao chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo trong cuộc đối đầu với Đan Mạch. Đây là sự thay đổi đáng chú ý bởi số áo này vốn gắn liền với Ronaldo trong phần lớn sự nghiệp của anh ở đội tuyển quốc gia.

Tuyển Bồ Đào Nha đăng ký Jeao mặc áo số 7 (Ảnh: Romano)

Ronaldo đã rời nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch. Trong khi đó, Rafael Leao trước đây thường xuyên khoác áo số 17. Ở hai trận đấu với Wales và Na Uy, tiền đạo của AC Milan vẫn sử dụng số áo này.

Tuy nhiên, sau khi Ronaldo rời đội tuyển, Leao được chuyển sang chiếc áo số 7. Số 17 được trao cho Fábio Silva, cầu thủ được bổ sung vào danh sách đăng ký.

Theo quy định của UEFA Nations League, các cầu thủ có tên trong danh sách thi đấu phải được đánh số từ 1 đến 23. Vì vậy, chiếc áo số 7 của Ronaldo không thể để trống và được trao cho một cầu thủ khác.

Việc Leao tiếp quản số áo này càng gây chú ý bởi áo số 7 từng thuộc về một trong những biểu tượng lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha là Luís Figo trước khi trở thành thương hiệu gắn liền với Ronaldo.

Bên cạnh sự thay đổi về số áo, đội hình Bồ Đào Nha cũng không có quá nhiều xáo trộn. HLV Jorge Jesus ban đầu triệu tập 25 cầu thủ, trong khi UEFA chỉ cho phép đăng ký 23 người cho mỗi trận đấu.

Tuy nhiên, Ronaldo rời đội tuyển và Francisco Conceição không thể thi đấu vì chấn thương, qua đó giúp Jorge Jesus không phải đưa ra thêm quyết định loại cầu thủ khỏi danh sách trận gặp Đan Mạch.

Sự xuất hiện của Rafael Leão với áo số 7 vì thế trở thành một trong những điểm đáng chú ý nhất trước trận đấu tại Parken. Chiếc áo từng được xem như biểu tượng riêng của Ronaldo sẽ lần đầu tiên được trao cho một cầu thủ khác trong bối cảnh siêu sao người Bồ Đào Nha vắng mặt.