Ronaldo đáp chuyến bay tới Tây Ban Nha vẫn mặc đồ tuyển Bồ Đào Nha, khiến fan nháo nhác lúc 2h sáng tại sân bay

Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha, đã đáp chuyến bay tới Madrid (Tây Ban Nha).

Một sự cố hy hữu đã xảy ra vào lúc 2h40 sáng (giờ địa phương) tại sân bay Adolfo Suárez Madrid-Barajas (Tây Ban Nha) khi tiền đạo Cristiano Ronaldo vừa đáp chuyến bay kéo dài 3 giờ đồng hồ từ Copenhagen (Đan Mạch). Ngay khi siêu sao người Bồ Đào Nha xuất hiện, hàng chục cổ động viên có mặt tại hiện trường đã vượt rào an ninh, tràn vào khu vực cấm và khu vực VIP với hy vọng xin chữ ký cũng như tiếp cận thần tượng, tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn trong đêm.

Trước vòng vây cuồng nhiệt của người hâm mộ, siêu sao 41 tuổi giữ thái độ im lặng và không đưa ra bất kỳ phát biểu nào. Dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng an ninh cá nhân cùng cảnh sát địa phương, Ronaldo nhanh chóng di chuyển thẳng ra xe riêng để rời khỏi sân bay.

Ronaldo rời đi, fan chạy theo chụp ảnh, xin chữ ký (Ảnh: Chiriguito)

Ronaldo được cho là vẫn mặc đồ tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: X)

Động thái rời đội tuyên Bồ Đào Nha đột ngột này lập tức tạo nên làn sóng phản ứng mạnh mẽ trong làng bóng đá quốc tế. Chính Ronaldo sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận ngắn gọn: "Tôi quyết định rời đợt tập trung của Đội tuyển Quốc gia". CR7 cho biết sẽ nói rõ nguyên nhân với người hâm mộ vào một thời điểm thích hợp.

Nguồn cơn của quyết định chấn động này xuất phát từ những rạn nứt trong buổi họp báo trước đó của HLV Jorge Jesus. Sau những bất đồng về việc phân bổ thời gian thi đấu ở trận gặp Na Uy, việc HLV Jorge Jesus công khai kế hoạch tiếp tục để Gonçalo Ramos đá chính trong trận gặp Đan Mạch đã trở thành "giọt nước tràn ly" khiến Ronaldo quyết định rút lui.

Quyết định này để lại khoảng trống lớn cho "tuyển Bồ Đào Nha ngay trước cuộc đối với Đan Mạch tại Copenhagen.