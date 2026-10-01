Mẹ của tiền đạo Gia Hưng qua đời

Tiền đạo Gia Hưng báo tin buồn.

Tiền đạo Phạm Gia Hưng vừa thông báo tin buồn khi mẹ lâm trọng bệnh qua đời. Trên trang chủ LĐBĐ Việt Nam VFF chia sẻ:

"ĐBĐVN, Ban huấn luyện cùng toàn thể các thành viên ĐTQG Việt Nam xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Phạm Gia Hưng và gia đình. Mong Gia Hưng và gia đình sớm vượt qua nỗi đau, mất mát".

Trước đó ngày 30/9, theo thông tin chính thức từ VFF, trong thời gian cùng ĐT Việt Nam tham dự giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026, chân sút Phạm Gia Hưng đã nhận tin báo khẩn từ gia đình về việc mẹ anh bất ngờ trở bệnh nặng do tuổi cao sức yếu. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, VFF, Ban huấn luyện cùng toàn thể các đồng đội đã gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để anh lập tức đáp chuyến bay về nước chăm sóc người thân.

Tối ngày 30/9, Gia Hưng đã đáp chuyến bay về nước gặp mẹ. Đến sáng ngày 1/10, anh chia sẻ thông tin mẹ đã qua đời. Các đồng đội của Gia Hưng ở tuyển Việt Nam đã để lại lời động viên, chia sẻ với anh nỗi mất mát này.

Phạm Gia Hưng (sinh năm 2000) là tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và từng có thời gian khoác áo Công an Hà Nội trước khi chuyển sang các CLB Trẻ TP.HCM và hiện tại là CLB Ninh Bình.

Sở hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m81 cùng thể hình thể lực vượt trội, Gia Hưng nổi bật với khả năng tì đè, càn lướt và không chiến tốt. Sự tiến bộ ổn định trong màu áo câu lạc bộ Ninh Bình đã giúp chân sút này nhận được sự tin tưởng từ Ban huấn luyện để trao cơ hội triệu tập lên đội tuyển quốc gia, trở thành một trong những phương án làm mới hàng công đầy tiềm năng.