Chị gái Ronaldo phản ứng gay gắt vụ em trai rời tuyển Bồ Đào Nha

Ronaldo chính thức rời đại bản doanh của Đội tuyển Quốc gia sau cuộc họp báo của huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus, khơi mào cho một làn sóng tranh cãi lớn tại Bồ Đào Nha.

Ronaldo đã quyết định rời đội tuyển Bồ Đào Nha, thông tin đang gây xôn xao dư luận làng thể thao thế giới. Ngay sau đó, Elma Aveiro - chị gái của Cristiano Ronaldo, sử dụng mạng xã hội Instagram để bày tỏ thái độ bức xúc trước sự việc em trai mình phải rời đội tuyển.

Nội dung bài viết mà Elma chia sẻ mang giọng điệu chỉ trích nặng nề:

"CR7 xứng đáng nhận được sự tôn trọng lớn hơn. Đội tuyển xứng đáng có một cấu trúc bài bản hơn. Báo chí Bồ Đào Nha bớt tung tin đồn đoán hơn. Còn người hâm mộ là những kẻ đố kỵ, vô tri và xứng đáng quay trở lại vũng lầy tầm thường mà chúng ta từng có trong quá khứ trước kỷ nguyên CR7. Cảm ơn vì tất cả, CR7 xứng đáng nhận được nhiều hơn thế!".

Chị gái Ronaldo phản ứng gay gắt sau khi có thông tin anh rời tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: A Bola)

Sự phẫn nộ từ phía gia đình diễn ra trong bối cảnh Cristiano Ronaldo xác nhận quyết định rời đại bản doanh của Đội tuyển sau khi vắng mặt trong buổi tập. Chia sẻ về quyết định chấn động này, siêu sao 41 tuổi cho biết:

"Sau cuộc họp báo của Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Quốc gia và tiếp sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã đưa ra quyết định rời khỏi đại bản doanh của Đội tuyển Quốc gia. Khi thời điểm thích hợp đến, tôi sẽ nói lên sự thật với toàn thể người dân Bồ Đào Nha về những lý do đằng sau sự ra đi của tôi khỏi đội tuyển quốc gia – nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Giờ là lúc để gửi lời chúc may mắn nhất đến Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi, không ngoại trừ một ai".

Theo các nguồn tin, Ronaldo đã quyết định rời khỏi thủ đô Copenhagen sau cuộc họp báo của Jorge Jesus – HLV trước đó khẳng định không hề có "vấn đề" nào liên quan đến cầu thủ này. Trước khi công bố quyết định rời đi, CR7 cũng đã có cuộc trao đổi trực tiếp với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca. Quyết định đột ngột này được đưa ra chỉ một ngày trước trận đấu quan trọng gặp Đan Mạch tại Copenhagen, trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 bảng A4 của UEFA Nations League.