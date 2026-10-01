30 phút khởi động "hụt" và giọt nước tràn ly khiến Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha

Những mâu thuẫn dồn nén khiến Ronaldo quyết định rời tuyển Bồ Đào Nha.

Khoảng thời gian tưởng chừng như chỉ là một phương án thay người mang tính chiến thuật hóa thành ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng tại ĐTQG Bồ Đào Nha. Việc không được sử dụng phút nào sau khi đã khởi động dài phút cuối trận trước Na Uy đã khiến Cristiano Ronaldo nổi giận, dẫn đến quyết định rời nơi tập trung của tuyển Bồ Đào Nha gây chấn động dư luận.

Trước thềm trận đấu gặp Na Uy, Cristiano Ronaldo từ đầu đã biết mình không có tên trong danh sách đá chính. Ban đầu, HLV Jorge Jesus tính đến phương án để đội trưởng 41 tuổi nghỉ ngơi hoàn toàn nhằm giảm tải trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc. Tuy nhiên, kế hoạch bất ngờ thay đổi khi chiến lược gia người Bồ Đào Nha thông báo rằng CR7 có thể được tung vào sân trong khoảng 30 phút cuối trận.

Nhận tín hiệu từ ban huấn luyện, Ronaldo đã miệt mài khởi động ở đường biên từ đầu hiệp hai. Anh chờ đợi suốt một quãng thời gian dài, nhưng cho đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, cơ hội ra sân hoàn toàn không đến.

Ronaldo dự bị cả trận Bồ Đào Nha gặp Na Uy (Ảnh: ESPN)

Giải thích về quyết định "quay xe" này, HLV Jorge Jesus cho biết diễn biến thực tế trên sân buộc ông phải điều chỉnh. Khi Goncalo Ramos chơi tốt, ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 (cùng một bàn thắng trước đó không được công nhận), nhà cầm quân 72 tuổi không muốn phá vỡ cấu trúc hàng công. Càng về cuối trận, Bồ Đào Nha càng ưu tiên sự an toàn và cân bằng để bảo vệ lợi thế, khiến Ronaldo từ phương án dự phòng vào sân ở phút 60 phải ngồi ghế dự bị trọn trận.

Dù thừa nhận bản thân có thể xử lý tình huống khéo léo hơn chẳng hạn như để CR7 ra khởi động muộn hơn 15-20 phút thay vì xuyên suốt hiệp hai, HLV Jesus vẫn bảo lưu quan điểm chuyên môn. Ông khẳng định một huấn luyện viên không thể bó buộc vào kịch bản thay người cứng nhắc và mọi quyết định đều phải tùy cơ ứng biến theo thực tế trận đấu.

Tuy nhiên, sự bực bội của Ronaldo không chỉ nằm ở số phút thi đấu bị tước đoạt ở phút chót, mà còn xuất phát từ trải nghiệm suốt 90 phút. Sự ấm ức bộc lộ rõ khi anh đi thẳng vào đường hầm ngay sau tiếng còi mãn cuộc thay vì ở lại tri ân khán giả và chia vui cùng đồng đội.

Mâu thuẫn nhanh chóng leo thang đằng sau hậu trường. Sau buổi tập riêng trong phòng gym, Ronaldo đã có cuộc trao đổi thẳng thắn với HLV Jorge Jesus, dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca. Dù vậy, trước thềm trận đấu quan trọng gặp Đan Mạch, HLV Jesus vẫn giữ lập trường cứng rắn. Ông tôn trọng vị thế lịch sử của Ronaldo nhưng nhấn mạnh rằng quyền quyết định nhân sự và chiến thuật hoàn toàn thuộc về ban huấn luyện, cầu thủ không thể can thiệp.

Chỉ ít lâu sau cuộc họp căng thẳng đó, Cristiano Ronaldo bất ngờ quyết định rời trại tập trung của tuyển Bồ Đào Nha ngay trước thềm trận đấu với Đan Mạch tại Nations League. Khoảng 30 phút tưởng chừng như một phương án xoay vòng nhân sự thông thường cuối cùng lại biến thành tâm điểm chấn động bóng đá Bồ Đào Nha, khơi mào cho một cuộc tranh luận không hồi kết về cái tôi của siêu sao kỳ cựu và quyền lực tối cao của ghế nóng HLV trưởng.