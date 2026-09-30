Ronaldo gây tranh cãi khi bỏ tập chỉ sau 30 phút, Chủ tịch LĐBĐ Bồ Đào Nha khẩn cấp sang "chữa cháy"?

Ronaldo gây chú ý khi bỏ buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha.

Những lùm xùm quanh Đội trưởng ĐT Bồ Đào Nha – Cristiano Ronaldo lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý trước thềm trận đấu gặp Đan Mạch tại UEFA Nations League. Không chỉ gây khó hiểu trên sân tập, sự việc lần này còn dấy lên nghi vấn về một cuộc khủng hoảng ngầm khi người đứng đầu Liên đoàn bóng đá nước này phải lập tức thay đổi lịch trình để can thiệp.

Mọi chuyện bắt nguồn từ trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Na Uy. Ở trận đấu đó, siêu sao 41 tuổi bị HLV Jorge Jesus cho ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút và đã bỏ thẳng vào đường hầm không chào khán giả sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Dù HLV Bồ Đào Nha lên tiếng giải thích rằng đó chỉ là quyết định chiến thuật do thế trận căng thẳng, truyền thông và người hâm mộ nhanh chóng nhận ra bầu không khí bất ổn. Đỉnh điểm là trong buổi tập ngày 29/9 tại sân của CLB Malmö (Thụy Điển), Ronaldo xuất hiện nhưng tuyệt đối không thay quần áo tập hay tham gia vận động cùng các đồng đội.

Ronaldo đến sân nhưng không tập luyện cùng các đồng đội (Ảnh: Abola)

Sau một cuộc trao đổi ngắn với HLV Jorge Jesus, chân sút sinh năm 1985 đã về khách sạn chỉ sau khoảng 30 phút. Phía Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha nhanh chóng đưa ra lý giải rằng Ronaldo buộc phải trở về khách sạn để hoàn thành giáo án trong phòng gym vì sân Malmp không có đủ thiết bị chuyên dụng cần thiết. Tuy nhiên, lý do này vấp phải sự hoài nghi lớn từ dư luận khi Joao Felix – một cầu thủ khác cũng phải tập riêng trong phòng gym vẫn có thể tập luyện bình thường ngay tại cơ sở vật chất của sân tập.

Sự việc càng trở nên trầm trọng hơn khi tờ A Bola tiết lộ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, ông Pedro Proença đã phải đột ngột thay đổi lịch trình công tác vốn có để khẩn cấp bay sang khu vực lân cận Thụy Điển. Dù chọn cách né tránh truyền thông tại sân bay, động thái bất thường của người đứng đầu bóng đá Bồ Đào Nha khiến giới mộ điệu tin rằng nội bộ tuyển Bồ Đào Nha đang đối mặt với một "vấn đề nóng" cần lập tức hạ nhiệt, trước khi bước vào trận đấu quyết định tại Nations League.