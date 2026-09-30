Ngôi sao Thái Lan Chanathip vỡ òa cảm xúc khi thắng tuyển Việt Nam sau 5 năm: "Cảm giác thật tuyệt"

Thắng đội tuyển Việt Nam sau 5 năm, Chanathip vỡ òa cảm xúc.

Sau chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, tiền vệ kỳ cựu Chanathip Songkrasin – đội trưởng của tuyển Thái Lan đã không giấu nổi sự xúc động. Thái Lan vươn lên dẫn trước nhờ cú sút xa đẳng cấp của Sarach Yooyen. Dù thi đấu lấn lướt trong suốt hiệp hai nhưng không thể ghi bàn, đội tuyển Việt Nam đã phải nhận thêm bàn thua thứ hai từ một tình huống phản công nhanh của đối phương.

Chia sẻ sau trận đấu, "Messi Thái" chia sẻ về cảm xúc đặc biệt:

"Tôi đã khá lâu rồi không đối đầu với ĐT Việt Nam, có lẽ là gần 5 năm. Tôi vẫn luôn theo dõi sự tiến bộ của các cầu thủ Việt Nam và thấy họ đã mạnh lên rất nhiều. Tất nhiên, tôi dành sự ngưỡng mộ cho nhiều cầu thủ của họ".

Chanathip vỡ oà cảm xúc khi Thái Lan giành chiến thắng 2-0 Việt Nam (Ảnh: FAT)

Chiến thắng này càng trở nên đặc biệt khi "Voi chiến" đã chặn đứng chuỗi phong độ ấn tượng của thầy trò HLV Kim Sang-sik. Chanathip cho biết:

"Hôm nay, chúng tôi đã đối đầu và giành chiến thắng. Cảm giác thật tuyệt khi đánh bại một Việt Nam vốn đã bất bại suốt 27 trận, đó là minh chứng cho những nỗ lực của toàn đội. Tôi rất biết ơn HLV, ban huấn luyện cùng tất cả các đồng đội đã chiến đấu đến giây phút cuối cùng".

Đánh giá về chặng đường phía trước, thủ lĩnh tuyển Thái Lan khẳng định tinh thần kỷ luật và sự chuẩn bị kỹ lưỡng chính là chìa khóa mang về chiến thắng:

"Giờ đây, chúng tôi tin rằng mình có nhiều cơ hội lọt vào trận chung kết. Điều quan trọng đối với tôi là tuân thủ chiến thuật của HLV, chúng tôi đã tập luyện rất kỹ lưỡng về cách tiếp cận trận đấu với Việt Nam. Tất nhiên, việc tôi ghi bàn hay kiến tạo không quan trọng bằng kết quả chung cuộc và đánh bại một đối thủ mạnh như Việt Nam. Tôi cảm thấy chúng tôi đã cống hiến hết mình và thực hiện chính xác những gì HLV chỉ đạo. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi thậm chí đã thi đấu với hơn 100% sức lực".