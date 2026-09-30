Đình Bắc ở lại sân đến nửa đêm sau trận thua Thái Lan

Đình Bắc, Thành Long phải đi kiểm tra doping sau trận đấu của tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup.

Sau trận thua 0-2 trước Đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra tối 29/9, hai tuyển thủ Nguyễn Đình Bắc và Lê Phạm Thành Long đã phải ở lại sân Jalak Harupat (Bandung) tới gần nửa đêm mới có thể ra về.

Nguyên nhân bởi Đình Bắc và Thành Long phải tiến vào khu vực y tế của Ban tổ chức để kiểm tra doping. Cả hai là những gương mặt được chỉ định ngẫu nhiên để thực hiện quy trình kiểm tra doping bắt buộc. Theo quy định nghiêm ngặt từ BTC giải đấu, các cầu thủ được lựa chọn phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục lấy mẫu xét nghiệm mới được phép rời khỏi khu vực thi đấu.

Do quy trình đòi hỏi thời gian chờ đợi và thực hiện đúng kỹ thuật, phải đến sát mốc 24h đêm, hai tuyển thủ mới hoàn thành xong nghĩa vụ y tế. Ngay sau đó, bộ đôi này mới có thể bắt đầu hành trình di chuyển từ sân Jalak Harupat về nơi đóng quân của toàn đội.

Đình Bắc được chọn ngẫu nhiên kiểm tra doping sau trận đấu (Ảnh: FBNV/Tuan Huu Pham)

Trận đấu với Thái Lan cũng ghi nhận một dấu ấn đặc biệt đối với cá nhân tiền đạo trẻ sinh năm 2004. Trong bối cảnh đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức chưa đá chính ngay từ đầu, HLV Kim Sang Sik đã trao chiếc băng thủ quân Đội tuyển Việt Nam cho Đình Bắc. Tiền đạo này đã thi đấu đầy nỗ lực với vai trò thủ lĩnh trên sân trong suốt hiệp một, trước khi trao lại chiếc băng đội trưởng cho đàn anh Hoàng Đức khi tiền vệ này được tung vào sân ở hiệp hai.

Chia sẻ sau trận đấu, Đình Bắc bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi cảm thấy rất buồn khi hôm nay đội nhà không có được kết quả như ý. Hôm nay toàn đội đã thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nhưng trong bóng đá, khi bạn không thể ghi bàn thì bạn sẽ phải trả giá bằng những bàn thua. Dù vậy, thất bại này chắc chắn sẽ giúp chúng tôi nhìn lại mình và trở nên mạnh mẽ hơn".

Khép lại trận thua đáng tiếc trước Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang Sik buộc phải mau chóng gác lại nỗi buồn để hướng tới lượt trận cuối cùng gặp Pakistan".