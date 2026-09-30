Minh Quân - Vinh Hiển dừng bước ở PPA Mỹ, Sophia Huỳnh còn cơ hội tại đôi nữ

Minh Quân và Vinh Hiển khép lại hành trình tại PPA Las Vegas, trong khi Sophia Huỳnh vẫn còn nội dung đôi nữ sau khi thua ở đơn nữ và đôi nam nữ.

Sau khi vượt qua vòng loại, các tay vợt Việt Nam bước vào vòng chính PPA Las Vegas với những thử thách khó khăn hơn. Trong ngày thi đấu 29/9 tại Mỹ, tức ngày 30/9 theo giờ Việt Nam, Minh Quân - Vinh Hiển dừng bước ở vòng 64 đôi nam. Sophia Huỳnh cũng nhận thất bại ở đơn nữ và đôi nam nữ, nhưng vẫn còn cơ hội đi tiếp cùng Aiko Yoshitomi ở đôi nữ.

Ở nội dung đôi nam, Minh Quân - Vinh Hiển đối đầu cặp hạt giống số 17 Clayton Powell - Rafa Hewett. Hai tay vợt Việt Nam khởi đầu thuận lợi khi thắng set đầu 11-6, nhưng không giữ được lợi thế. Powell - Hewett thắng hai set tiếp theo với tỷ số 11-5, 11-3, qua đó ngược dòng giành quyền vào vòng 32. Minh Quân - Vinh Hiển khép lại trận đấu với thất bại 1-2, sau hai chiến thắng liên tiếp tại vòng loại.

Tại nội dung đôi nam nữ, Vinh Hiển - Sophia Huỳnh gặp cặp hạt giống số 11 Len Yang - Allyce Jones. Cặp đôi Việt Nam đã có set 1 khởi đầu rất tốt khi vươn lên dẫn trước nhưng không thể giữ được lợi thế và để thua ngược 9-11. Set 2 cũng kết thúc với tỷ số 11-9 nghiêng về hạt giống số 11. Kết quả này cũng khép lại hành trình của Vinh Hiển tại giải sau khi anh giành vé vào vòng chính ở cả hai nội dung đôi.

Ở nội dung đơn nữ, Sophia chạm trán Naomi de Hart tại vòng 64. Tay vợt Việt Nam thua 5-11, 7-11 và dừng bước ở nội dung này. Sau khi có vé Main Draw ở cả ba nội dung tham dự, Sophia hiện chỉ còn thi đấu đôi nữ.

Do số lượng cặp tham dự đôi nữ ít hơn, Sophia và Aiko Yoshitomi được vào thẳng vòng 32 sau khi vượt qua vòng loại. Vì vậy, cả hai chưa ra sân ở nội dung này trong ngày thi đấu vừa qua. Đối thủ tiếp theo của Sophia - Aiko là cặp hạt giống số 9 Kaitlyn Christian - Allyce Jones.

Trận đấu thuộc lịch vòng 32 ngày 30/9 tại Las Vegas, tương ứng đêm 30/9 và rạng sáng 1/10 theo giờ Việt Nam.