Madam Pang từ nữ tỷ phú trở thành người quyền lực nhất bóng đá Thái Lan thế nào?

Hành trình nắm giữ quyền lực của chủ tịch liên đoàn bóng đá Thái Lan - Madam Pang.

Nualphan Lamsam, thường được gọi với cái tên thân thuộc Madam Pang, là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất đối với bóng đá và giới kinh doanh Thái Lan. Sinh năm 1966 tại Bangkok, bà là đại diện thế hệ thứ năm của gia tộc Lamsam – một gia tộc tài phiệt lừng lẫy gắn liền với sự hình thành và phát triển của ngành ngân hàng, bảo hiểm tại xứ sở Chùa Vàng.

Cuối tháng 12/2023, Madam Pang đưa ra quyết định bước ngoặt khi chính thức chia tay ghế Chủ tịch Port FC. Hành động này chấm dứt gần một thập kỷ bà gắn bó và biến đội bóng thủ đô Bangkok thành một thế lực tại Thai League, đồng thời dọn đường cho bước tiến lớn hơn trong sự nghiệp quản lý thể thao. Chưa đầy hai tháng sau, vào ngày 8/2/2024, bà đắc cử vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) với số phiếu áp đảo 68/73, chính thức trở thành người phụ nữ quyền lực nhất đứng đầu nền bóng đá xứ xứ chùa Vàng.

Sự chuyển dịch từ lãnh đạo một câu lạc bộ chuyên nghiệp sang người đứng đầu tổ chức quản lý toàn bộ hệ thống giải đấu đem lại cả cơ hội lẫn những thách thức cho Madam Pang. Trước khi ngồi vào ghế nóng tại FAT, Madam Pang đại diện cho quyền lợi riêng của Port FC. Khi trở thành Chủ tịch Liên đoàn, bà nắm quyền điều hành công tác trọng tài, kỷ luật, đăng ký cầu thủ cũng như lịch thi đấu của tất cả các đội bóng, bao gồm cả các đối thủ cũ. Dù đã không đứng đầu tại Port FC, hình ảnh Madam Pang tiếp tục xuất hiện trên khán đài sân Pat để cổ vũ đội bóng cũ cùng việc tập đoàn gia đình Lamsam vẫn đứng sau tài trợ khiến hình ảnh của Madam Pang vẫn chưa tách biệt hoàn toàn với đội bóng này.

Madam Pang dần dần nắm quyền lực ở bóng đá Thái Lan (Ảnh: FB/Madam Pang)

Bên cạnh đó, ghết chủ tịch FAT của Madam Pang không đến từ riêng sự ủng hộ của Port FC. Bà nhận được sự hậu thuẫn lớn từ các ông chủ đối thủ như Newin Chidchob (Buriram United) hay Pavin Bhirombhakdi (BG Pathum United). Kinh nghiệm gần 9 năm lăn lộn ở cấp độ câu lạc bộ giúp nữ chủ tịch thấu hiểu góc nhìn của giới điều hành về tài chính, rủi ro chấn thương và quyền lợi thương mại. Tuy nhiên, điều này cũng đặt FAT vào vị thế nhạy cảm mỗi khi cần đưa ra các quyết định có thể làm tổn hại đến quyền lợi của chính những đội bóng đã ủng hộ bà.

Thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ của Madam Pang chính là bài toán dung hòa giữa lợi ích của quốc gia và câu lạc bộ. Điển hình tại SEA Games 2025, FAT quyết định không dừng giải vô địch quốc gia Thai League, khiến đội tuyển U22 Thái Lan rơi vào cảnh thiếu hụt quân số và liên tục bị gián đoạn quá trình chuẩn bị do cầu thủ phải di chuyển về phục vụ câu lạc bộ. Mặc dù Madam Pang sau đó đã công khai thừa nhận sai lầm trong khâu xếp lịch, sự việc cho thấy việc thuyết phục các đội bóng nhả người ngoài thời gian FIFA Days chưa bao giờ là bài toán dễ dàng, ngay cả với một nhà quản lý đầy uy tín và mối quan hệ như bà.

Madam Pang khi làm bóng đá

Madam Pang sở hữu chuỗi thành tích đồ sộ trải dài từ cấp độ câu lạc bộ cho đến các đội tuyển quốc gia. Trong giai đoạn 2008 – 2019 đảm nhận vai trò Trưởng đoàn tuyển nữ Thái Lan, bà đã kiến tạo nên trang sử chói lọi khi đưa đội nhà hai lần liên tiếp tham dự VCK FIFA Women's World Cup (2015, 2019), cùng với đó là 4 chức vô địch Đông Nam Á và 2 tấm Huy chương Vàng SEA Games. Song song với thành công ở cấp đội tuyển, trên cương vị Chủ tịch Port FC từ 2015 đến 2023, bà đã nâng tầm đội bóng từ nguy cơ rớt hạng trở thành lực lượng cạnh tranh danh hiệu hàng đầu Thai League, đỉnh cao là chức vô địch Thai FA Cup 2019 và nhiều mùa giải liên tiếp giành vé dự cúp châu Á.

Dấu ấn quản lý xuất sắc của Madam Pang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sang đội tuyển nam Thái Lan khi bà đảm nhận ghế Trưởng đoàn giai đoạn 2021 – 2024. Sự đầu tư bài bản cùng khả năng kết nối tài chính, nhân sự của bà đã giúp "Voi chiến" khôi phục lại vị thế số một Đông Nam Á bằng hai chức vô địch AFF Cup liên tiếp (2020, 2022) và thi đấu thăng hoa để lọt vào vòng 1/8 Asian Cup 2023. Đỉnh cao trong sự nghiệp lãnh đạo của bà diễn ra vào tháng 2/2024 khi đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT). Bước tiến lịch sử này giúp Madam Pang trở thành người phụ nữ đầu tiên nắm quyền điều hành một liên đoàn bóng đá tại châu Á.