Đình Bắc: "Thất bại này giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn, bóng đá không thể thắng mãi"

Đình Bắc khẳng định tiếp tục làm việc và trở lại mạnh mẽ hơn sau trận ĐT Việt Nam thua 0-2 Thái Lan.

Đội tuyển Việt Nam để thua 0-2 Thái Lan trong trận đâu tối ngày 29/9 tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Phát biểu sau trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ:

"Tôi nghĩ Việt Nam đã chơi tốt trước Thái Lan và tạo ra nhiều cơ hội. Tấn công nhiều mà không ghi bàn rồi nhận bàn thua là điều bình thường trong bóng đá. Thất bại này giúp chúng tôi mạnh mẽ hơn. Bóng đá không thể thắng mãi, và toàn đội vẫn sẽ tập trung chuẩn bị tốt cho trận gặp Pakistan".

Đình Bắc cho biết toàn đội sẽ hướng đến trận đấu tiếp theo (Ảnh: Tử Bình)

Đồng tình với người đồng đội, trung vệ Nguyễn Adou Minh cho rằng màn trình diễn của toàn đội vẫn có những điểm sáng đáng ghi nhận: "Đây là trận đấu cân bằng. Chúng tôi đã chơi tốt hơn so với trận thắng Philippines. Đội tuyển vẫn bình tĩnh tổ chức tấn công dù thủng lưới sớm, và đã ở rất gần bàn gỡ 1-1. Tôi buồn vì kết quả không tốt, nhưng không phải mọi thứ đều tệ".

So với cuộc đụng độ tại chung kết ASEAN Cup hơn một tháng trước (nơi Việt Nam giành chiến thắng 4-2), Thái Lan lần này mang tới Indonesia lực lượng mạnh nhất, nổi bật là sự trở lại của ngôi sao Chanathip Songkrasin. Đội bóng xứ Chùa Vàng mở tỷ số ngay từ phút thứ 10 nhờ cú sút xa uy lực của Sarach Yooyen. Sau bàn thắng sớm, Thái Lan chủ động lùi sâu đội hình phòng ngự, nhường quyền kiểm soát cuộc chơi cho Việt Nam.

Dù nắm 58% thời lượng kiểm soát bóng và tạo ra 12 pha dứt điểm cùng 21 quả đá phạt, tuyển Việt Nam lại gặp bế tắc trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Sự vắng mặt của chân sút chủ lực Nguyễn Xuân Son do chấn thương khiến sức tấn công của tuyển Việt Nam giảm đi đáng kể. Trong hiệp một, Nguyễn Tài Lộc một lần đưa được bóng vào lưới Thái Lan nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị. Bước sang hiệp hai, HLV Kim Sang-sik liên tục thực hiện các sự thay đổi nhân sự khi tung Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Hoàng Đức, Williams Minh Hoàng, Nguyễn Hai Long và Ngô Đăng Khoa vào sân. Dù Đình Bắc, Trương Tiến Anh hay Hoàng Đức đều có cơ hội dứt điểm, sự xuất sắc của thủ thành Saranon Anuin đã từ chối mọi nỗ lực gỡ hòa. Dâng cao tìm bàn thắng nhưng không thành công, tuyển Việt Nam nhận đòn "hồi mã tấu" ở phút bù giờ 90+4 khi Chaiyaphon Otton dứt điểm hạ gục thủ môn Lê Giang Patrik, ấn định tỷ số 2-0.

Đánh giá về nguyên nhân khiến đội nhà nhận thất bại, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên cho hay: "Chúng tôi thiếu chút may mắn và xứng đáng đạt kết quả tốt hơn. Trong hiệp hai, Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt hơn và tạo ra nhiều cơ hội. Thái Lan vẫn là đội mạnh với lối chơi không thay đổi nhiều so với trước đây. Khác biệt lần này là họ có thêm một số cầu thủ giàu kinh nghiệm".