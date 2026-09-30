Tiền đạo ĐT Việt Nam chia tay FIFA ASEAN Cup về nước gấp do mẹ lâm trọng bệnh

VFF tạo điều kiện cho tiền đạo Phạm Gia Hưng về nước do mẹ đang lâm trọng bệnh.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban huấn luyện ĐT Việt Nam đã thống nhất tạo điều kiện để tiền đạo Phạm Gia Hưng gấp rút trở về nước sau khi nhận tin mẹ anh đang lâm trọng bệnh.

Theo thông tin chính thức từ VFF, trong thời gian cùng ĐT Việt Nam tham dự giải đấu FIFA ASEAN Cup 2026, chân sút Phạm Gia Hưng đã nhận tin báo khẩn từ gia đình về việc mẹ anh bất ngờ trở bệnh nặng do tuổi cao sức yếu. Ngay sau khi nắm bắt tình hình, VFF, Ban huấn luyện cùng toàn thể các đồng đội đã gửi lời động viên, chia sẻ sâu sắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất để anh lập tức đáp chuyến bay về nước chăm sóc người thân.

Trong ngày hôm nay 30/9, Gia Hưng sẽ đáp chuyến bay về nước. VFF, BHL và toàn thể ĐT Việt Nam xin gửi lời động viên, chia sẻ tới Gia Hưng và gia đình. Mong mẹ của Gia Hưng mạnh mẽ vượt qua thời điểm khó khăn này.

Gia Hưng được tạo điều kiện về nước sớm khi mẹ bị bệnh (Ảnh: VFF)

Phạm Gia Hưng (sinh năm 2000) là tiền đạo trưởng thành từ lò đào tạo trẻ và từng có thời gian khoác áo Công an Hà Nội trước khi chuyển sang các CLB Trẻ TP.HCM và hiện tại là CLB Ninh Bình.

Sở hữu chiều cao ấn tượng khoảng 1m81 cùng thể hình thể lực vượt trội, Gia Hưng nổi bật với khả năng tì đè, càn lướt và không chiến tốt. Sự tiến bộ ổn định trong màu áo câu lạc bộ Ninh Bình đã giúp chân sút này nhận được sự tin tưởng từ Ban huấn luyện để trao cơ hội triệu tập lên đội tuyển quốc gia, trở thành một trong những phương án làm mới hàng công đầy tiềm năng.

Về phía tuyển Việt Nam, trước đó cũng đã phải chia tay tiền đạo Xuân Son vì chấn thương. Tuyển Việt Nam còn một trận đấu vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2/10 để tìm kiếm vị trí nhì bảng B, qua đó giành quyền đá trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.