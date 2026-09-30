Lê Giang Patrik phải đi viện kiểm tra vết thương

Lê Giang Patrik vắng mặt trong buổi tập hôm nay 30/9 của đội tuyển Việt Nam.

ĐT Việt Nam đã trở lại sân tập để bắt đầu công tác chuẩn bị cho lượt trận cuối cùng tại bảng B giải FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Pakistan. Do vừa trải qua trận đại chiến với Thái Lan vào tối 29/9, buổi tập hôm nay của thầy trò HLV Kim Sang Sik diễn ra với khối lượng tương đối nhẹ. Ban huấn luyện chủ yếu cho các cầu thủ vận động thư giãn gân cốt, thực hiện các bài tập hồi phục thể trạng nhằm giải tỏa áp lực cơ bắp sau quãng thời gian thi đấu căng thẳng.

Về tình hình lực lượng, ĐT Việt Nam đối mặt với sự tổn thất khi tiền đạo Phạm Gia Hưng phải tạm chia tay các đồng đội. Sáng cùng ngày, chân sút này nhận tin buồn từ gia đình về việc mẹ đang lâm trọng bệnh do tuổi cao sức yếu. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ban huấn luyện cùng toàn thể đội bóng đã gửi lời chia sẻ, động viên và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Gia Hưng đáp chuyến bay trở về bên gia đình ngay trong ngày.

Ở một diễn biến khác, thủ môn Lê Giang Patrik đã được đưa tới bệnh viện để kiểm tra và xử lý vết thương ở cánh tay. Trước đó, anh đã có pha bay người cản phá xuất thần và va chạm mạnh vào cột dọc trong trận gặp Thái Lan. Rất may, bộ phận y tế xác định tổn thương này không quá nghiêm trọng và người gác đền của ĐT Việt Nam hoàn toàn đủ điều kiện ra sân ở trận đấu tới.

Lê Giang Patrik phải đi kiểm tra vết thương ở tay nhưng may mắn không sao

Trả lời truyền thông trước buổi tập, tiền vệ Võ Hoàng Minh Khoa chia sẻ sự tự hào trong lần trở lại khoác áo ĐTQG sau hơn một năm rưỡi vắng bóng. Tiền vệ thuộc biên chế Becamex TP.HCM cho biết anh không cảm thấy quá nhiều áp lực mà coi mỗi lần ra sân là một cơ hội quý giá để cống hiến hết mình. Đánh giá về thất bại vừa qua trước đối thủ duyên nợ Thái Lan, Minh Khoa thẳng thắn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ: "Thái Lan ở giải đấu này tập hợp tất cả những cầu thủ tốt nhất. Toàn đội đã cố gắng thể hiện hết mình nhưng kết quả không được như ý. Bóng đá có lúc thắng, lúc thua, chúng tôi luôn thi đấu hết sức và hy vọng các CĐV sẽ tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển".

Tuyển Việt Nam trở lại sân tập chuẩn bị cho lượt trận cuối vòng bảng

Theo kế hoạch, chiều 30/9, toàn đội sẽ di chuyển từ Bandung về Jakarta – địa điểm diễn ra cuộc đối đầu trực tiếp giữa ĐT Việt Nam và Pakistan vào ngày 2/10 tới. Đây được coi là trận đấu then chốt quyết định ngôi nhì bảng B, buộc thầy trò HLV Kim Sang Sik dồn toàn bộ sức lực hướng tới một chiến thắng trọn vẹn.

Ảnh: VF