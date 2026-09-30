"Tiểu tiên cá" Ánh Viên bất ngờ trở lại thi đấu chuyên nghiệp sau 4 năm giải nghệ

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên bất ngờ trở lại thi đấu.

Đình đám một thời của đường đua xanh Việt Nam, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã khiến người hâm mộ và giới chuyên môn không khỏi bất ngờ khi quyết định tái xuất thi đấu thành tích cao sau 4 năm vắng bóng.

Cụ thể, Ánh Viên bất ngờ có mặt tranh tài tại Giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 29/9 đến 2/10. Cô tiếp tục khoác áo đơn vị chủ quản - đoàn Quân đội.

Ánh Viên trở lại thi đấu đỉnh cao (Ảnh: FB/Nguyễn Thị Ánh Viên)

Trước đó, vào cuối năm 2022, Ánh Viên đã khép lại sự nghiệp vận động viên đỉnh cao sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đồng thời chia tay Đội tuyển bơi Việt Nam từ đầu năm 2022. Kể từ thời điểm đó, cô không tham gia thêm bất kỳ giải bơi quốc gia nào. Khoảng thời gian qua, hình ảnh của cựu ngôi sao đội tuyển quốc gia thường gắn liền với các hoạt động thể thao cộng đồng và công việc giảng dạy bơi lội tại hồ bơi mang tên chính mình ở TPHCM. Cô cũng từng tham gia một số giải đấu quốc tế mang tính trải nghiệm.

Sự trở lại bất ngờ của nữ kình ngư hàng đầu một thời được kỳ vọng sẽ tạo nên sức hút lớn, đồng thời mang đến những cuộc đua tranh huy chương đầy hấp dẫn cho đoàn Thể thao Quân đội tại kỳ Đại hội sắp tới. Trong các năm 2014, 2018 và 2022, sự góp mặt của Ánh Viên từng là "chìa khóa" giúp đội bơi quân đội thường xuyên thống trị ngôi đầu bảng tổng sắp huy chương.