Ronaldo đối diện án phạt nặng khi tự ý rời đội tuyển Bồ Đào Nha

Cristiano Ronaldo đối mặt nguy cơ treo giò 6 tháng sau khi rời nơi tập trung của Đội tuyển Bồ Đào Nha dịp FIFA Days.

Bóng đá Bồ Đào Nha đang rúng động sau những diễn biến căng thẳng tại "đại bản doanh" đội tuyển quốc gia. Ronaldo đã quyết định rời tuyển Bồ Đào Nha ngay trước thềm trận đấu với Đan Mạch tại UEFA Nations League.

Việc này khiến siêu sao 41 tuổi phải đối mặt với án phạt treo giò từ 1 đến sáu 6 cùng khoản phạt tài chính nặng nề.

Ronaldo đối diện án phạt khi tự ý rời tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: A Bola)

Cơn bão khủng hoảng bắt nguồn từ những rạn nứt ngầm trong nội bộ đội tuyển những ngày qua. Sau khi đá chính ở chiến thắng tối thiểu 1-0 trước xứ Wales trong ngày ra quân bảng A4, ngôi sao 41 tuổi bất ngờ phải ngồi dự bị trong trận thắng 2-1 trước Na Uy ở Oslo. Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc Ronaldo lầm lũi tiến thẳng về phòng thay đồ với thái độ không vui vẻ, hoàn toàn phớt lờ nghi thức cùng toàn đội gửi lời cảm ơn đến các cổ động viên nhà trên khán đài. Sức ép càng gia tăng khi anh từ chối ra sân tập vào ngày 29/9, chỉ giới hạn việc tập luyện tại phòng gym của khách sạn dù vẫn có mặt tại khu vực huấn luyện.

Trước tình hình nghiêm trọng, Chủ tịch Liên đoàn Bồ Đào Nha đã phải thực hiện chuyến bay khẩn cấp đến Copenhaga để trực tiếp giải quyết khủng hoảng, buộc phải hủy bỏ lịch trình đi Ponta Delgada theo dõi đội U21.

Dù vậy, trong buổi họp báo trước trận, huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus vẫn cố gắng giữ thế chủ động và hạ nhiệt dư luận bằng việc cho rằng: "Ronaldo không hề từ chối tập luyện. Điều đó là bất khả thi. Hôm nay cậu ấy sẽ tập".

Tuy nhiên, chiến lược gia 72 tuổi cũng thẳng thắn khẳng định quyền lực tối cao của mình trong phòng thay đồ, tuyên bố rõ ràng rằng tư cách ngôi sao không đi kèm với đặc quyền đứng ngoài kỷ luật chung. Ở câu lạc bộ thì chủ tịch ra lệnh, còn ở đội tuyển thì tôi là người ra lệnh. Với các cầu thủ cũng vậy. Người quyết định cuối cùng là tôi". Ông đồng thời xác nhận Goncalo Ramos sẽ là phương án đá chính cho tuyến đầu trong cuộc chạm trán sắp tới với Đan Mạch. Điều này cũng châm ngòi cho việc Ronado quyết định rời đi.

Theo Quy định Kỷ luật của FPF, cụ thể Điều 160 quy định cầu thủ được triệu tập hợp pháp nhưng tự ý rời đi hoặc vắng mặt không có lý do chính đáng sẽ bị phạt treo giò từ 1 đến 6 tháng. Đối với cầu thủ chuyên nghiệp, án phạt này đi kèm khoản tiền phạt bổ sung tương đương khoảng 500 đến 1.000 euro, đồng thời kích hoạt quy chế treo giò tạm thời tự động.

Sự việc này đặt ra dấu hỏi lớn cho phần còn lại của sự nghiệp quốc tế của chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha. Với 234 lần khoác áo, 146 bàn thắng cùng chiếc băng đội trưởng từng nâng cao các cúp vô địch Euro 2016, UEFA Nations League 2019 và 2025, cái kết cho Ronaldo tại Bồ Đào Nha đang gây xôn xao dư luận.