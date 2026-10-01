Cristiano Ronaldo lên tiếng sau khi rời ĐT Bồ Đào Nha.

Sau quyết định gây sốc rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng. Tiền đạo đội trưởng úp mở về những uẩn khúc đằng sau sự việc và hứa hẹn sẽ sớm hé lộ toàn bộ sự thật.

Theo xác nhận từ phía chân sút 41 tuổi, quyết định chia tay sớm này được đưa ra sau buổi họp báo của HLV trưởng Jorge Jesus và cuộc trao đổi trực tiếp giữa anh với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha.

Dù chưa hé lộ cụ thể nguyên nhân sâu xa dẫn đến quyết định đột ngột này, Ronaldo tuyên bố sẽ công khai mọi chuyện khi thời điểm thích hợp. Chia sẻ trong thông báo chính thức, anh cho biết:

"Sau buổi họp báo của HLV đội tuyển quốc gia, và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển.

Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ kể sự thật với toàn thể người dân Bồ Đào Nha về những lý do khiến tôi đưa ra quyết định rời đội tuyển – nơi tôi luôn cống hiến hết mình. Hiện tại, đây là thời điểm để tôi chúc may mắn cho Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội, không ngoại lệ".

Ronaldo lên tiếng xác nhận rời tuyển Bồ Đào Nha, chưa nói rõ lý do (Ảnh: FBNV)

Bên cạnh những phát biểu của CR7, hành trình rời đi của anh cũng thu hút sự quan tâm khổng lồ từ dư luận toàn cầu. Ngay sau khi rời sân Parken, chiếc máy bay riêng của Ronaldo đã trở thành một trong những chuyến bay được theo dõi nhiều nhất trên ứng dụng định vị FlightRadar24. Có thời điểm, hơn 7.500 người dùng theo dõi sát sao hành trình di chuyển từ Madrid đến Copenhagen để đón tiền đạo này trở về Tây Ban Nha.