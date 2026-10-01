Chuyến bay chở Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha được theo dõi nhiều nhất thế giới

Hơn 7.500 người đã theo dõi từng phút chuyến bay của Ronaldo.

Khủng hoảng trong nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha đang gây xôn xao khi Ronaldo quyết định rời "đại bản doanh" của đội tuyển.

Sự việc bắt đầu khi siêu sao đang khoác áo Al-Nassr bất ngờ rời sân vận động Parken ở thủ đô Copenhagen (Đan Mạch) trên một chiếc xe ô tô do Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha bố trí. Đáng chú ý, thời điểm Ronaldo rời đi cũng là lúc toàn bộ các đồng đội của anh, ngoại trừ Francisco Conceicao bắt đầu bước ra sân tập chuẩn bị cho trận đấu.

Xôn xao video Ronaldo rời đội tuyển (Ảnh: R)

Động thái rời đi đầy khó hiểu này diễn ra ngay sau cuộc họp báo của huấn luyện viên Jorge Jesus. Tại đây, chiến lược gia của tuyển Bồ Đào Nha đã trực tiếp làm rõ tình hình của Ronaldo khi xác nhận anh sẽ không có tên trong đội hình xuất phát trận gặp Đan Mạch. Đồng thời, HLV Jesus cũng khẳng định ông sẽ không vì bất kỳ cá nhân nào mà thay đổi các toan tính chiến thuật của đội bóng.

Không tham gia buổi tập trước thềm trận đấu thuộc khuôn khổ UEFA Nations League, ý định của Ronaldo đã rất rõ ràng khi nhanh ra sân bay và trở về Madrid. Theo ghi nhận từ tờ Marca, chuyến bay này nhanh chóng thu hút sự chú ý toàn cầu và trở thành hành trình hàng không được theo dõi nhiều nhất thế giới.

Cụ thể, chiếc chuyên cơ riêng Bombardier Global Express XRS của Ronaldo cất cánh từ Madrid vào khoảng 19h30 giờ Tây Ban Nha. Ngay sau khi cất cánh, dữ liệu GPS của chuyến bay đã thu hút lượng truy cập khổng lồ trên nền tảng Flight Radar 24. "Hơn 7.500 người đã theo dõi đường bay của Ronaldo từng phút một," tờ báo cho biết thêm. Theo tờ Goal, đây là chuyến bay được nhiều người theo dõi nhất thế giới.

Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FBNV)

Theo lịch trình di chuyển, chiếc phi cơ dự kiến hạ cánh xuống thủ đô Đan Mạch vào lúc 22h20 (giờ địa phương). Chuyến bay chiều về sẽ khởi hành lúc 23h15 cùng ngày, đưa Ronaldo chính thức đặt chân trở lại Tây Ban Nha vào lúc rạng sáng. Sự việc Ronaldo bất ngờ rời đội tuyển đang làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai và mối quan hệ giữa Ronaldo với ban huấn luyện đội tuyển Bồ Đào Nha tại giải đấu năm nay.