HLV Bồ Đào Nha ra tận sân bay níu kéo, Ronaldo vẫn quyết rời đi

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha và HLV Jorge Jesus đuổi theo ra sân bay thuyết phục nhưng Ronaldo vẫn quyết rời đội tuyển.

Sau phát biểu gây căng thẳng của HLV Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo đã lập tức thu dọn hành lý và rời khỏi đợt tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha tại Đan Mạch. Dù Chủ tịch Liên đoàn và HLV trưởng đã đuổi theo ra tận sân bay để giữ chân, siêu sao 41 tuổi vẫn quyết định bước lên chuyên cơ riêng.

Nguồn cơn của sự việc xuất phát từ cuộc họp báo trước đó của HLV trưởng Jorge Jesus. Vị chiến lược gia này không ngần ngại tuyên bố trước truyền thông: "Ở đội bóng này, tôi là người quyền lực nhất", đồng thời công khai kế hoạch đẩy huyền thoại số 7 lên băng ghế dự bị.

Ngay sau khi lắng nghe những phát biểu từ người thầy của mình, Ronaldo đã lập tức bỏ dở buổi tập, quay trở lại khách sạn thu dọn hành lý. Anh yêu cầu phi hành đoàn điều động chuyên cơ riêng từ Madrid bay gấp sang Copenhagen để đón mình.

Ronaldo không hài lòng về cách làm việc của HLV Bồ Đào Nha (Ảnh: Marca)

Chiếc chuyên cơ hạ cánh xuống thủ đô Đan Mạch vào khoảng 22h15 (giờ Tây Ban Nha) và cất cánh trở lại Madrid lúc 23h35. Trước khi chuyên cơ rời đi, một kịch bản nghẹt thở đã diễn ra ngay tại sân bay được Marca tiết lộ. Theo đó HLV Jorge Jesus cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença đã vội vã đuổi theo để thuyết phục Ronaldo ở lại cùng các đồng đội. Tuy nhiên, siêu sao 41 đã khước từ mọi lời khuyên giải và bước lên máy bay.

Tại Bồ Đào Nha, truyền thông và giới chuyên môn đều chung một nhận định đây chính là lời chia tay vĩnh viễn của Cristiano Ronaldo đối với màu áo đội tuyển quốc gia. Khép lại 23 năm cống hiến đầy tự hào, Ronaldo đã đưa tên tuổi của Bồ Đào Nha vươn tầm khắp thế giới, mang về 3 danh hiệu cao quý (1 chức vô địch EURO và 2 danh hiệu Nations League). Thế nhưng, một hành trình từng ngập tràn vinh quang tưởng như sẽ kết thúc bằng một trận đấu tri ân hoành tráng lại đang diễn ra theo kịch bản đầy cay đắng.