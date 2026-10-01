Viral khoảnh khắc thui thủi quấn áo mưa giữ ấm của Dương Thị Thảo tại ASIAD: Nỗ lực vượt khó đáng tự hào tuổi 20

Nữ tuyển thủ điền kinh quấn áo mưa chờ lượt thi đấu, giấc mơ ASIAD dở dang nhưng đầy tự hào.

Bước vào trận chung kết nội dung nhảy cao nữ tại ASIAD 20, vận động viên Dương Thị Thảo của đội tuyển điền kinh Việt Nam đã để lại dấu ấn đậm nét không chỉ bằng một tinh thần thi đấu quả cảm, mà còn bởi những hình ảnh đầy xúc động phía sau sân đấu. Giữa cái lạnh do mưa và sự khắc nghiệt của đấu trường châu lục, ống kính truyền thông bắt trọn khoảnh khắc Thảo ngồi thui thủi một mình, lặng lẽ quấn chiếc khăn mỏng quanh người và dùng tạm chiếc áo mưa nilon để giữ ấm cơ thể trong lúc chờ đợi đến lượt nhảy.

Hình ảnh mộc mạc và có phần cô đơn ấy lại chính là minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực của cô gái sinh năm 2006 ở lần đầu tiên bơi ra biển lớn. Vượt qua áp lực tâm lý và thời tiết, Thảo đã xuất sắc bước vào cuộc thi và chinh phục thành công mức xà 1,80m ở lượt thực hiện thứ tư. Thành tích này giúp cô phá vỡ giới hạn bản thân để lập nên thành tích tốt nhất trong mùa giải của chính mình. Dù trước đó tại Giải vô địch điền kinh trong nhà châu Á hồi tháng 2, cô chỉ đạt thông số 1,75m, sự bứt phá này cho thấy bước tiến bộ vượt bậc của tài năng trẻ mới chỉ bén duyên với môn nhảy cao từ năm 2021.

Khoảnh khắc Dương Thị Thảo ngồi chờ thi đấu gây xúc động (Ảnh: Webthethao)

Sau cột mốc 1,80m, Dương Thị Thảo tiếp tục được ban huấn luyện điều chỉnh nâng mức xà lên 1,84m. Tuy nhiên, sự thiếu chút may mắn cùng áp lực cạnh tranh khốc liệt ở cả ba lần chạy đà sau đó đã khiến đại diện của Việt Nam không thể thành công và đành ngậm ngùi dừng bước. Ở thời điểm Thảo hoàn thành phần thi, cuộc đua tranh huy chương diễn ra vô cùng gay cấn khi nhiều vận động viên quốc tế vượt qua mốc 1,84m, và nhóm dẫn đầu tiếp tục chinh phục những tầm cao mới ở mức 1,87m hay 1,90m. Điều này đồng nghĩa với việc tấm vé vào top 3 đã khép lại, khiến cô lỡ hẹn với bục huy chương trong niềm tiếc nuối của người hâm mộ.

Dẫu vậy, việc dừng chân tại đấu trường châu lục không làm lu mờ đi hành trình đáng tự hào của nữ vận động viên trẻ. Nhìn lại chặng đường vừa qua, Dương Thị Thảo đã có một bảng thành tích khiến nhiều người nể phục: từ tấm HCV Đại hội Thể thao học sinh châu Á 2024 (1,74m), HCV Giải điền kinh quốc tế Hong Kong (Trung Quốc) mở rộng 2025 (1,81m), cho đến cột mốc rực rỡ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2025 khi cô giành HCV và phá kỷ lục với mức xà 1,84m, hay phá kỷ lục trẻ quốc gia với mốc 1,85m.

Dương Thị Thảo là cái tên đáng chú ý của nhảy cao Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Khoảnh khắc cô quấn áo mưa giữ ấm giữa sân vận động ASIAD, hay tấm vé lập kỷ lục cá nhân trong năm, sẽ là những ký ức quý giá trên con đường trưởng thành. Dương Thị Thảo đang khẳng định mạnh mẽ mình là gương mặt trẻ đầy triển vọng, là niềm hy vọng lớn của điền kinh Việt Nam trên hành trình vươn tầm châu lục.