Ronaldo bị phản bội?

Bạn thân Ronaldo tiết lộ CR7 đã bị phản bội.

Những tình tiết mới xung quanh quyết định rời tập trung đội tuyển Bồ Đào Nha của Cristiano Ronaldo vừa được hé lộ, cho thấy nguồn cơn sự việc không chỉ xuất phát từ những bất đồng trên sân cỏ. Theo nhà báo Edu Aguirre của chương trình El Chiringuito - người vốn có mối quan hệ thân thiết với CR7, việc siêu sao 41 tuổi đưa ra quyết định đường ai nấy đi sau khi cảm thấy bị HLV Jorge Jesus "phản bội" thất hứa.

Theo nhà báo là bạn thân của Ronaldo, CR7 cảm thấy bị phản bội (Ảnh: Getty)

Trước đó, dư luận cho rằng sự giận dữ của Ronaldo bắt nguồn từ việc anh phải miệt mài khởi động suốt 30 phút trong trận gặp Na Uy nhưng cuối cùng vẫn không được tung vào sân. Tuy nhiên, Aguirre khẳng định rạn nứt thực sự xảy ra trong cuộc họp kín sau trận đấu giữa Ronaldo, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença.

Tại buổi trao đổi này, HLV Jesus đã chủ động xin lỗi tiền đạo mang áo số 7 về cách xử lý tình huống trên sân. Chiến lược gia 72 tuổi đồng thời cam kết sẽ công khai thừa nhận sai sót trước truyền thông trong cuộc họp báo trước trận gặp Đan Mạch, làm rõ việc bắt CR7 khởi động quá lâu mà không sử dụng là quyết định chưa hợp lý.

Dù vậy, khi bước ra trước báo giới, thuyền trưởng của tuyển Bồ Đào Nha lại đưa ra tuyên bố hoàn toàn trái ngược. HLV Jesus nhấn mạnh quyền quyết định chuyên môn thuộc về HLV và không một cầu thủ hay chủ tịch nào có thể can thiệp. Ông xác nhận từng dự định tung Ronaldo vào sân trong 30 phút cuối, nhưng diễn biến thực tế cho phép ông thay đổi ý định theo tính toán chiến thuật.

Chính sự khác biệt giữa lời hứa trong phòng kín và phát biểu trước công chúng đã khiến Ronaldo bất bình. Cho rằng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lựa chọn cách thể hiện quyền lực thay vì giữ đúng lời cam kết, Ronaldo quyết định không tham gia buổi tập tiếp theo và rời đại bản doanh của đội tuyển ngay sau đó.

Trên trang cá nhân, CR7 cũng xác nhận việc rời đi được đưa ra sau khi nghe cuộc họp báo của HLV trưởng và thảo luận với Chủ tịch FPF Pedro Proença, đồng thời bỏ ngỏ sẽ lên tiếng nói rõ sự thật vào thời điểm thích hợp. Hiện tại, cả HLV Jorge Jesus lẫn LĐBĐ Bồ Đào Nha vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức nào về vụ việc này.