Cuộc sống hiện tại của huyền thoại thể hình Lý Đức

Huyền thoại Lý Đức vẫn tiếp tục con đường truyền cảm hứng thể hình.

Lực sĩ Lý Đức (sinh năm 1965 tại TP.HCM) là tượng đài biểu tượng cho phong trào thể hình đời đầu tại Việt Nam. Không chỉ là một vận động viên đỉnh cao mang về hàng loạt tấm huy chương danh giá cho quốc gia, cái tên "Lý Đức" trở thành chuẩn mực cho sức mạnh và cái đẹp hình thể qua câu nói quen thuộc của nhiều thế hệ người Việt: "Đẹp như Lý Đức, khỏe như Lý Đức".

Huyền thoại Lý Đức nhớ lại tấm ảnh ngày trẻ (Ảnh: NVCC)

Nhìn lại những ngày đầu bước vào con đường tập luyện, ít ai biết rằng Lý Đức đến với môn tạ ban đầu chỉ với mục đích đơn giản là cải thiện vóc dáng gầy gò của bản thân. Nhìn những tấm poster của "kẻ hủy diệt" Arnold Schwarzenegger dán tại các phòng tập, người thanh niên trẻ khi ấy đã bị cuốn hút và bắt đầu tập luyện nghiêm túc từ năm 1984. Ông kết hợp giữa thể hình và cử tạ, để rồi đến năm 1988 đã đạt chuẩn Cấp 1 tiêu chuẩn Nga hạng 75 kg với tổng cử 240 kg.

Thời kỳ đó, dinh dưỡng thể hình tại Việt Nam còn rất đơn giản, chưa có các loại thực phẩm bổ sung hiện đại. Để duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp khủng, Lý Đức phải tuân thủ một chế độ ăn ép cân vô cùng khắc nghiệt: mỗi ngày nạp khoảng 2 kg thịt gà nạc, 15 lòng trắng trứng cùng sữa bột. Có những thời điểm, ông phải xay nhuyễn hỗn hợp thức ăn rồi nhắm mắt uống trực tiếp để nạp đủ lượng đạm cần thiết cho cơ thể.

Vào cuối thập niên 1990, khi khái niệm "thể hình" còn rất mới mẻ với số đông công chúng, sự xuất hiện của Lý Đức đã tạo nên một "cơn địa chấn". Thể hình vạm vỡ và gương mặt điển trai, thiện cảm đã đưa cái tên Lý Đức bước vào đời sống thường nhật, trở thành danh từ riêng để người dân khen ngợi bất kỳ ai có sức khỏe hay thân hình phong độ.

Lý Đức ngày còn thi đấu (Ảnh: NVCC)

(Ảnh: NVCC)

Trong suốt giai đoạn thi đấu đỉnh cao ở hạng cân trên 80 kg, Lý Đức đã thiết lập một bảng thành tích chói lọi mà hiếm ai vượt qua được. Ông đã 6 lần đăng quang Giải vô địch Thể hình Châu Á (trong đó có 5 năm liên tiếp từ 1997 đến 2001, và lần thứ 6 vào năm 2003). Ở cấp độ toàn cầu, ông từng đạt vị trí thứ 4 tại Giải Vô địch Thể hình Thế giới năm 1999. Đỉnh cao sự nghiệp chói lọi nhất của ông chính là tấm Huy chương Vàng lịch sử tại ASIAD 14 (Busan 2002) - kỳ Đại hội Thể thao Châu Á đầu tiên đưa môn thể hình vào chương trình thi đấu chính thức. Bên cạnh đó, ông cũng liên tục thống trị các đấu trường khu vực với vô số HCV giải Đông Nam Á và HCV SEA Games 22 (2003).

Cuộc sống hiện tại của huyền thoại thể hình

Đến năm 2006, do chấn thương gối kéo dài, Lý Đức chính thức tuyên bố giải nghệ thi đấu chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khép lại sự nghiệp vận động viên rực rỡ không đồng nghĩa với việc ông rời xa đam mê. Lý Đức kiên trì theo học và sở hữu hai tấm bằng Đại học (Đại học Tài chính - Kinh tế và Đại học Quốc tế Hồng Bàng), qua đó trở thành giảng viên chuyên sâu giảng dạy bộ môn thể hình thẩm mỹ cho nhiều thế hệ sinh viên và học viên.

Huyền thoại Lý Đức hiện tại (Ảnh: NVCC)

Hiện tại ở tuổi ngoài 60, huyền thoại Lý Đức đang tận hưởng một cuộc sống an yên, bình dị nhưng vẫn đầy nhiệt huyết tại TP.HCM. Ông quản lý phòng tập gym riêng của gia đình, đồng thời đảm nhận vai trò cố vấn chuyên môn thể hình. Niềm tự hào lớn của ông là truyền được ngọn lửa đam mê cho con trai, trực tiếp hướng dẫn con từng kỹ thuật siết cơ và tư duy dinh dưỡng để tiếp bước con đường thể thao. Năm 2026, cậu con trai của Lý Đức cũng đã giành giải thưởng thể hình ở Mỹ.