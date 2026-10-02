Ronaldo "dứt áo ra đi", trang MXH của LĐBĐ Bồ Đào Nha lập tức "bay màu" hơn 1 triệu lượt theo dõi

Hiệu ứng Ronaldo quá lớn.

Sóng gió đang bùng nổ tại đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha sau quyết định rời đợt tập trung đầy bất ngờ của Cristiano Ronaldo. Sự ra đi đột ngột của siêu sao 41 tuổi không chỉ gây chấn động dư luận mà còn tạo ra làn sóng sụt giảm tương tác kỷ lục trên các nền tảng truyền thông của LĐBĐ Bồ Đào Nha.

Chỉ trong vòng 24 giờ kể từ khi CR7 đóng gói hành lý bay về nhà, tài khoản Instagram chính thức của đội tuyển Bồ Đào Nha đã bốc hơi hơn một triệu người theo dõi. Từ con số ban đầu là 24,9 triệu, lượng người nhấn "theo dõi" đã lao dốc xuống còn 23,8 triệu.

Nguồn cơn của vụ việc xuất phát từ những rạn nứt sâu sắc giữa siêu sao sở hữu 5 Quả bóng Vàng và tân huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus. Trong trận đấu gặp Na Uy tại Nations League, Ronaldo hoàn toàn không được sử dụng. Phát biểu trong cuộc họp báo HLV Jorge Jesus không ngần ngại khẳng định vị thế cứng rắn của mình:

"Tôi là huấn luyện viên và tôi đã nói thẳng với cầu thủ rằng anh ấy sẽ không đá chính. Tôi dự định đưa anh ấy vào danh sách dự bị và sẽ tung vào sân 30 phút nếu cần thiết. Nhưng diễn biến thực tế lại khác, nên anh ấy không được vào sân. Sẽ không một ai dù là Cristiano, bất kỳ cầu thủ nào khác hay thậm chí là Chủ tịch Liên đoàn có thể làm thay đổi triết lý bóng đá của tôi. Không bao giờ".

Ngay sau tuyên bố đanh thép từ vị thuyền trưởng, Ronaldo đã chính thức lên tiếng trên mạng xã hội để xác nhận chia tay đội tuyển: "Sau buổi họp báo của HLV trưởng và cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời khỏi đợt tập trung. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ công khai sự thật với người hâm mộ Bồ Đào Nha về lý do đằng sau quyết định này - nơi mà tôi luôn cống hiến trọn vẹn trái tim. Còn lúc này, xin chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội gặp nhiều may mắn".

Ronaldo rời đi khi cảm thấy bị phản bội

Đáng chú ý, nhà báo Piers Morgan - người có mối quan hệ thân thiết với CR7 cũng úp mở trên mạng xã hội X rằng vụ việc còn nhiều uẩn khúc chưa được hé lộ: "Đó không phải là lý do thực sự khiến anh ấy bỏ đi. Mọi chuyện sẽ sáng tỏ khi chính anh ấy lên tiếng".

Hệ quả của cuộc chia tay diễn ra nhanh đến chóng mặt. Chưa đầy 24 giờ sau khi Ronaldo thu dọn hành lý, chiếc áo số 7 biểu tượng của anh đã được trao lại cho tiền đạo Rafael Leao. Trong trận đấu tại Nations League gặp Đan Mạch sau đó, Bồ Đào Nha đã giành chiến thắng 4-2/

Dù Bồ Đào Nha vẫn giành trọn 3 điểm trên sân cỏ, nhưng cái bóng quá lớn của Ronaldo cùng cuộc khủng hoảng truyền thông hiện tại cho thấy "triều đại" mới của HLV Jorge Jesus đang phải đối mặt với thử thách dữ dội nhất ngay từ những ngày đầu tiên.