HLV Jorge Jesus từng gọi điện nài nỉ Ronaldo ở lại tuyển Bồ Đào Nha nhưng cuối cùng lại không dùng CR7 phút nào

Ronaldo từng có ý định từ giã đội tuyển Bồ Đào Nha sau World Cup nhưng vì HLV Jorge Jesus mà ở lại.

Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha, ông Jorge Jesus đã rơi vào trạng thái căng thẳng tột độ. Những tiết lộ mới nhất từ nhà báo uy tín Nuno Luz trên chương trình La Tribu của Radio Marca đã vén màn toàn bộ hậu trường phức tạp, từ ý định chia tay đội tuyển của CR7 cho đến những lời hứa không được thực hiện dẫn tới cuộc khủng hoảng hiện tại.

Theo Nuno Luz, ngay sau khi kết thúc kỳ World Cup, Cristiano Ronaldo đã từng hạ quyết tâm sẽ chấm dứt sự nghiệp thi đấu quốc tế. Siêu sao sinh năm 1985 coi thời điểm đó là "dấu chấm hết" thích hợp cho chặng đường cống hiến cho Bồ Đào Nha. Nhận thấy nguy cơ mất đi biểu tượng lớn nhất của bóng đá nước nhà, HLV Jorge Jesús đã liên tục gọi điện thuyết phục CR7 đổi ý. Chiến lược gia này khẳng định dự án mới của đội tuyển bắt buộc phải có sự góp mặt của anh.

HLV Jorge Jesús cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) trực tiếp tới nhà riêng của Ronaldo để mong muốn anh ở lại (Ảnh: Marca)

Cuộc vận động lên đến đỉnh điểm khi HLV Jorge Jesús cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) trực tiếp tới nhà riêng của Ronaldo tại Cascais để thương lượng. Tại đây, một thỏa thuận ngầm đã được thống nhất rằng Ronaldo đồng ý tiếp tục cống hiến với điều kiện anh muốn đá chính ở trận mở màn gặp xứ Wales và trận đấu tiếp theo gặp Na Uy trên sân nhà.

Tuy nhiên, rạn nứt lập tức bùng nổ ngay trước giờ bóng lăn. Vào buổi sáng ngày diễn ra trận đấu, HLV Jorge Jesús bất ngờ gọi điện cho Ronaldo để thay đổi kế hoạch, thông báo rằng anh sẽ không đá chính mà chỉ vào sân trong 30 phút cuối. Lời thất hứa này được cho là nguồn cơn chính dẫn đến sự phẫn nộ của siêu sao người Bồ Đào Nha. Thực tế diễn biến trên sân sau đó lại buộc Bồ Đào Nha phải tập trung bảo vệ tỷ số thắng 2-1, khiến Ronaldo thậm chí không được tung vào sân một phút nào.

"Không một huấn luyện viên nào trên thế giới lại đi hứa sẽ tung một cầu thủ vào sân 30 phút nếu ngay từ đầu không xếp người đó đá chính", Nhà báo Nuno Luz nhận định.

Nguồn cơn từ việc HLV Jorge Jesús hứa cho Ronaldo đá chính nhưng lại thay đổi (Ảnh: Getty)

Trước nguy cơ mâu thuẫn đổ vỡ hoàn toàn, Chủ tịch FPF đã phải di chuyển gấp để tổ chức một cuộc họp khẩn cấp giữa ba bên. Tại buổi làm việc, HLV Jorge Jesús đã thừa nhận sai lầm khi đưa ra lời hứa vô lý với Ronaldo. Về phần mình, Ronaldo cũng chấp nhận gạt bỏ cái tôi vì lợi ích chung của đội tuyển quốc gia.

Tưởng chừng cuộc khủng hoảng đã được xoa dịu, nhưng mồi lửa lại tiếp tục bùng cháy ngay sau đó. Ronaldo đã chủ động lắng nghe buổi họp báo sau trận đấu ngay tại vận động trường với kỳ vọng HLV Jorge Jesús sẽ công khai lên tiếng đính chính và nhận trách nhiệm như đã thống nhất. Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của Bồ Đào Nha lại hoàn toàn phớt lờ chuyện này trước truyền thông, đẩy mối quan hệ giữa hai cái tôi lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha rơi vào tình trạng đóng băng. Đó là cũng là điều khiến Ronaldo bị đụng chạm đến cái tôi và quyết định lập tức rời khỏi tuyển Bồ Đào Nha.