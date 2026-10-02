Ronaldo và chữ đủ của người đàn ông chưa muốn dừng

Có những việc ta làm tiếp vì vẫn còn yêu. Có những việc ta giữ lại vì chưa biết mình sẽ là ai nếu thôi làm nó. Chiếc ghế dự bị của Ronaldo khiến hai điều ấy bỗng khó phân biệt hơn.

"Xong việc này rồi nghỉ."

Có một lời hẹn nghe rất quen như thế. Qua đợt bận này sẽ về sớm, xong khoản vay kia sẽ bớt nhận việc, làm nốt năm nay rồi tính. Người nói chưa chắc đang thất hứa. Lúc nói, anh ta thật lòng muốn nghỉ. Chỉ là khi việc cũ vừa xong, việc mới đã kịp có lý do để bắt đầu.

Ronaldo thì khác, anh có một cái đích rất cụ thể: 1.000 bàn thắng. Trong cuộc trao đổi được Sky Sports đăng ngày 24/9, anh đang ở mốc 979, còn thiếu 21 bàn. Nhưng anh cũng nói chạm mốc ấy chưa có nghĩa là sẽ dừng. Một mục tiêu ai cũng nhìn thấy, còn điểm kết thúc thì chưa chắc đã ở đó.

Ta không biết hết lý do khiến anh rời trại tập trung sau đó. Nhưng cái khó của một việc chưa xong thì không xa lạ: người ngoài nhìn thấy thành quả đã có, người trong cuộc cứ nhìn phần còn thiếu. Được khuyên nghỉ ngơi mà trong lòng vẫn nghe như bị bảo rằng mình đã hết thời, đã đến lúc lùi lại.

Vậy phải đi thêm đến đâu mới có thể dừng mà không thấy mình bỏ cuộc?

Chẳng phải đàn ông vẫn được dạy rằng đừng-bỏ-cuộc?

Ronaldo gắn bó với đội tuyển từ năm 2003.

Sau 23 năm, anh có 234 lần ra sân và 146 bàn thắng.3 Những con số ấy không chỉ kể chuyện một cầu thủ giỏi ghi bàn. Chúng còn cho thấy một công việc được lặp lại rất lâu: tập luyện, lên tuyển, ra sân, rồi chuẩn bị cho lần tiếp theo.

Trong bóng đá, tiền đạo phải sống được với sự bỏ lỡ. Sút hỏng rồi vẫn xin bóng. Bị bắt bài rồi vẫn tìm cách thoát xuống. Nếu cứ sau một lần thất bại lại tin rằng mình nên thôi, chẳng ai có thể làm nghề ấy lâu. Bởi vậy, lời khuyên biết dừng đúng lúc có một nghịch lý: nó yêu cầu cầu thủ học cách làm ngược lại điều từng giúp mình tồn tại.

Với một người đàn ông đã từng đi lên bằng cách không chịu thua, nghịch lý đó có thể xuất hiện rất muộn. Hồi chưa có gì, cố thêm là cách giữ gia đình khỏi một tháng thiếu tiền. Hồi bị đánh giá thấp, cố thêm là cách có được công việc tốt hơn. Rồi đến lúc sức lực không còn như trước, anh vẫn chỉ biết dùng đúng cách ấy để đối phó.

Nó đã từng hiệu quả mà.

Chính vì vậy, không phải cứ có mục tiêu mới là đang tham, cũng không phải cứ chưa chịu nghỉ là đang sợ già.

Một người vẫn có thể vui với nghề, vẫn muốn làm cho tốt, vẫn còn thứ đáng để thức dậy vào sáng mai. Ronaldo nói anh tin mình còn giúp được đội tuyển. Mong muốn ấy cần được xem xét bằng khả năng đóng góp, thay vì bị bác đi chỉ vì tuổi tác.

Nhưng yêu công việc cũng có phần khó nghe. Đó là lúc người khác đánh giá phần đóng góp của mình thấp hơn chính mình đánh giá. Khi ấy, phải nghe đến đâu, phải tự tin đến đâu? Người đã quen vượt qua sự hoài nghi rất dễ nghe cả một góp ý đúng như thêm một tiếng nói cần vượt qua.

Khó nhất là đổi vai

Ngày 27/9, Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1; Ronaldo không vào sân. Trước trận gặp Đan Mạch, Jorge Jesus tiếp tục dành suất đá chính cho Gonçalo Ramos. Một quyết định bóng đá bình thường, nhưng rơi vào một mối quan hệ không bình thường: đội tuyển và người đã mang chiếc áo ấy suốt 23 năm.

Ngày 30/9 tại Copenhagen, Ronaldo rời nơi tập trung. Bản tin Reuters rạng sáng 1/10 giờ Việt Nam ghi nhận anh đã trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Pedro Proença.6 Anh hẹn nói rõ lý do sau, chưa tuyên bố giã từ đội tuyển. Phần chưa được kể cần để anh kể; phần đã thấy là vai trò của anh đang thay đổi.

Một cầu thủ có thể vẫn sút bóng tốt, vẫn đọc được tình huống, nhưng HLV cần ở vị trí ấy cả những việc khác: di chuyển khi không có bóng, phối hợp với người đá cạnh, giữ sức cho một thời điểm cụ thể. Đội hình được chọn cho một trận đấu, không phải một buổi trao giải công trạng. Hiểu điều đó bằng đầu thì dễ hơn chấp nhận bằng lòng.

Thử đặt mình vào một cuộc họp mà người khác được giao dẫn dắt. Mình biết việc, đã từng làm được, thậm chí có thể nhìn ra chỗ người mới còn vụng. Nhưng nếu cứ giành lại mọi câu trả lời, người ấy sẽ lấy đâu ra cơ hội để lớn lên? Còn nếu im lặng, lại phải chịu cảm giác công việc đang rời khỏi tay mình.

Có lẽ câu hỏi khó không hẳn là còn được ở lại hay không. Nó là: mình có chấp nhận ở lại trong một vai trò khác không?

Muốn đóng góp và muốn được coi là không thể thiếu có thể cùng nằm trong một người. Chúng khó tách nhất khi người ấy thật sự đã từng gánh vác. Sự tự trọng là có thật; những lần tập thể cần anh cũng là có thật. Nhưng điều từng đúng không vì thế mà được giữ nguyên mãi.

Hiểu nỗi khó chịu ấy không có nghĩa mọi phản ứng đều hợp lý. Tập thể không thể phải thua để chứng minh một người còn quan trọng. Cố chấp có lẽ bắt đầu ở chỗ ta chỉ chấp nhận một kết quả: mọi thứ phải tiếp tục theo cách từng khiến mình được công nhận.

Messi cũng có phần chưa xong

Messi tuyên bố chia tay Argentina ngày 31/8/2026, sau 21 năm kể từ lần ra mắt năm 2005. AS ghi lại những con số ở thời điểm ấy: 207 trận, 125 bàn, 65 kiến tạo. Trước bảng thống kê đó, thật dễ bảo rằng anh đã có đủ nên mới có thể dừng.

Nhưng Messi không vừa thắng trận cuối ở World Cup. Argentina thua Tây Ban Nha 0-1 trong trận chung kết năm 2026. Sau chức vô địch 2022, anh vẫn đi tiếp để tìm thêm một lần nâng cúp. Người đã có một thứ lớn lao vẫn có thể muốn nó thêm lần nữa; danh hiệu không tự làm người ta hết tiếc.

Messi từng tuyên bố chia tay năm 2016 rồi trở lại. Nếu lúc ấy anh giữ nguyên quyết định, những danh hiệu sau này đã không nằm trong phần đời cầu thủ của anh. Câu chuyện ấy khiến lời khuyên dừng cho đẹp bớt dễ nói. Đôi khi đi thêm là đúng. Chỉ có điều, ở lúc phải chọn, chẳng ai được xem trước đoạn sau.

Tháng 8 năm nay đem đến cho Messi một chuyện không thể chờ trận kế tiếp. Ngày 8/8, báo chí đưa tin cha anh, ông Jorge Messi, qua đời tại Rosario ở tuổi 68. Trong lời chia tay đội tuyển được Sky Sports dẫn lại, anh nói mất mát ấy khiến mình thêm chắc chắn về quyết định.

Bài báo còn nhắc lời Messi gửi cha: anh đã muốn đem thêm một chiếc cúp về, nhưng không làm được. Đọc đến đây, chiếc cúp có một ý nghĩa rất riêng. Sau những khán đài và những cuộc so sánh, vẫn có một người con muốn mang điều mình làm được về cho cha xem.

Ai từng có một tin vui định để tối về kể có lẽ hiểu cảm giác ấy. Thành công không chỉ nằm ở việc đạt được điều gì. Nó còn nằm ở người mình muốn báo tin. Có những cuộc hẹn không thể lùi sang khi công việc đỡ bận; có những điều, thêm một mùa giải cũng không lấy lại được.

Không cần lấy nỗi đau của Messi để kết luận anh hiểu đời hơn Ronaldo. Chỉ cần thấy rằng khi cuộc sống thay đổi, điều người ta muốn dành sức cho cũng có thể thay đổi. Một mục tiêu từng rất quan trọng không nhất thiết phải giữ nguyên chỗ đứng trong mọi giai đoạn.

Biết đủ không phải là hết yêu

Messi vẫn chơi bóng cho Inter Miami. Anh khép lại phần đội tuyển, chứ không xóa sạch công việc đã gắn với mình. Chi tiết ấy nhỏ mà đáng nghĩ: dừng đôi khi là bớt một phần để giữ được phần khác, thay vì phải lựa chọn giữa làm tất cả và bỏ tất cả.

Một người có thể thôi nhận thêm việc mà vẫn làm tốt việc đang có. Có thể nhường một chức vụ mà vẫn muốn đồng nghiệp tìm đến hỏi kinh nghiệm. Có thể về sớm hơn mà chưa hề hết trách nhiệm. Những cách thu xếp ấy ít khi có tiếng vỗ tay, và cũng không nhất thiết cần một lời tuyên bố lớn.

Tất nhiên, chữ đủ của người có tiền để nghỉ khác chữ đủ của người còn phải trả lương cho nhân viên, lo học phí cho con. Có những ca làm thêm được quyết định bởi hóa đơn cuối tháng, không phải sĩ diện. Mượn chuyện siêu sao để nói chuyện đàn ông mà quên phần đó thì lời khuyên có đẹp mấy cũng nhẹ tênh.

Điều có thể hỏi vẫn là phần nằm trong tay mình. Có thật mọi việc đều phải do mình làm? Có việc nào đang được giữ lại chỉ vì ngại người khác nghĩ mình yếu đi? Và cái đích đang theo đuổi có còn đáng với thời gian, sức lực phải dành cho nó?

Một người chưa đạt được mọi điều vẫn có quyền cân nhắc dừng. Người đã có thành tích vẫn có quyền muốn thử tiếp. Điều khó là nhìn cho đúng lý do của mình, nhất là khi lý do ấy không đẹp bằng cách ta vẫn kể với người khác.

Lời hẹn với chính mình

Có thể bạn vẫn cần làm thêm một năm. Một khoản nợ chưa trả xong, một công việc đang có cơ hội, một mục tiêu mà nghĩ đến vẫn thấy muốn bắt tay vào làm. Vậy thì lời hẹn cố thêm có lý do của nó. Không cần mượn Messi để tự trách mình chưa biết buông, cũng không cần mượn Ronaldo để biến mọi lần gắng sức thành chiến công.

Chỉ có một điều đáng trở lại hỏi, vào một hôm đủ bình tĩnh: đến lúc xong việc này, mình có cho phép mình nghỉ thật không? Hay sẽ lập tức tìm một việc khác, vì một buổi sáng không ai cần mình giải quyết điều gì hóa ra còn khó chịu hơn một ngày bận rộn?

Giữa còn muốn làm và chưa dám thôi có một khoảng rất hẹp. Trong khoảng ấy có tiền bạc, trách nhiệm, niềm vui với nghề, cả chút tự ái khó nhận. Câu trả lời có thể chưa rõ ngay. Một việc đã theo mình lâu năm đâu dễ thu xếp chỉ sau một tối nghĩ ngợi.

Một ngày nào đó, lịch có thể bớt kín. Người khác sẽ làm được việc ta từng làm. Khi ấy, ngoài công việc, bạn muốn dành thời gian cho ai, muốn làm điều gì, muốn trở thành người đàn ông thế nào?