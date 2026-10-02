Chấn động: Tay vợt Pickleball gốc Việt Lực Phạm đánh bại số 1 đơn nam PPA Mỹ

Lực Phạm gây tiếng vang tại PPA Las Vegas Open khi ngược dòng hạ Chris Haworth, tay vợt đang có phong độ cao và từng sở hữu 9 danh hiệu đơn nam PPA.

Ở vòng 16 PPA Las Vegas, tay vợt gốc Việt Lực Phạm đã tạo nên bất ngờ lớn khi vượt qua hạt giống số 1 Chris Haworth với các tỷ số 4-11, 11-7, 11-8, qua đó ghi tên mình vào tứ kết.

Khởi đầu trận đấu không thuận lợi với Lực Phạm khi anh thua khá cách biệt trong set đầu tiên. Tuy nhiên, tay vợt gốc Việt đã đảo ngược tình thế bằng chiến thắng 11-7 ở set hai, đưa trận đấu vào set quyết định. Tại đây, Lực tiếp tục vượt qua đối thủ với tỷ số 11-8 để hoàn tất màn ngược dòng, đồng thời chấm dứt hy vọng vô địch hai giải liên tiếp của Haworth.

Chiến thắng càng có sức nặng khi nhìn vào tên tuổi và phong độ của người vừa bị Lực Phạm đánh bại. Haworth bắt đầu chơi pickleball năm 2022, chuyển sang chuyên nghiệp năm 2023 và gia nhập PPA Tour toàn thời gian từ năm 2025. Trong thời gian ngắn, anh đã vươn lên nhóm những tay vợt đơn nam đáng gờm nhất của hệ thống.

Đối thủ Lực Phạm vừa vượt qua không phải cái tên xa lạ với những người thường xuyên theo dõi PPA Mỹ. Tháng 3/2026, Haworth đánh bại Federico Staksrud 11-9, 11-5 trong trận chung kết Greater Zion Cup để giành danh hiệu PPA thứ sáu, đồng thời vượt Hunter Johnson lên vị trí số 1 bảng xếp hạng đơn nam. Đây là cột mốc cho thấy sức vươn lên mạnh mẽ của tay vợt người Mỹ trong cuộc cạnh tranh với những tên tuổi hàng đầu.

Chris Haworth vững vàng trên ngôi đầu bảng xếp hạng đơn nam PPA

Ngay cả Ben Johns cũng từng phải chịu thua Haworth ở một trận tranh chức vô địch. Tại chung kết Mesa Cup tháng 2/2026, Haworth thắng thuyết phục 11-6, 11-6, chấm dứt chuỗi 12 lần liên tiếp giành chiến thắng của Ben trong các trận chung kết đơn nam mà anh góp mặt. Thống kê của PPA ghi nhận Haworth có 15 cú đánh thắng điểm trực tiếp, trong khi Ben chỉ có 5.

Sự đáng sợ của Haworth còn nằm ở khả năng duy trì thành tích. Anh khép lại mùa giải 2025-2026 với 7 chức vô địch đơn nam, trong đó có danh hiệu PPA Finals sau chiến thắng 11-2, 11-8 trước John Lucian Goins. Khi ấy, Haworth đã có 8 danh hiệu đơn nam PPA trong sự nghiệp.

Đến ngày 20/9 vừa qua, Haworth tiếp tục nâng con số đó lên 9 khi vô địch Arizona Open. Đối thủ trong trận chung kết lại là Staksrud. Sau khi thua set đầu, Haworth ngược dòng thắng 10-12, 11-9, 11-6, đặc biệt ghi liền 8 điểm cuối cùng ở set quyết định để đoạt cúp. Toàn bộ 9 danh hiệu PPA của anh đều đến từ năm 2024 trở lại đây.

Bởi vậy, việc đánh bại Haworth ngay sau chức vô địch Arizona là dấu ấn rất đáng nhớ của Lực Phạm. Từ thế bị dẫn trước, tay vợt gốc Việt đã loại ứng viên hàng đầu cho chiếc cúp và mở ra cơ hội tiến sâu hơn tại Las Vegas.