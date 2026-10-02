Messi trở thành ông chủ

Lionel Messi đang tích cực chuẩn bị cho cuộc sống sau khi giải nghệ khi vừa hoàn tất thương vụ thâu tóm CD Eldense – một đội bóng nhỏ đang thi đấu tại giải hạng nhì Tây Ban Nha.

Messi người vừa thông báo giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế vào tháng trước, sẽ khoác áo đội tuyển Argentina lần cuối cùng trong trận giao hữu gặp Benin vào ngày 6/10. Song song với những bước chuẩn bị cho màn chia tay đội tuyển quốc gia, thủ lĩnh của Inter Miami đã kịp hoàn tất thỏa thuận sở hữu toàn bộ cổ phần của CLB Eldense.

Trong thông cáo chính thức, phía Club Deportivo Eldense chia sẻ:

"Club Deportivo Eldense xin chính thức thông báo về việc Leo Messi đã hoàn tất mua lại toàn bộ cơ sở kinh doanh, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn trong lịch sử hơn 100 năm của đội bóng. Sự xuất hiện của một trong những nhân vật vĩ đại nhất lịch sử thể thao đánh dấu sự khởi đầu cho một dự án dài hạn, hướng tới mục tiêu thúc đẩy sự phát triển toàn diện về thể thao, thể chế lẫn xã hội của Eldense".

Messi mở rộng đế chế bóng đá (Ảnh: IG)

Thông báo từ CLB thành lập năm 1921 này cũng nhấn mạnh tham vọng củng cố vị thế tại sân chơi chuyên nghiệp, đồng thời lan tỏa bản sắc truyền thống của đội bóng. Hiện tại, giao dịch mua bán 100% cổ phần này đang chờ sự phê duyệt chính thức từ Hội đồng Thể thao Tối cao Tây Ban Nha (CSD) theo quy định của luật thể thao hiện hành.

Thương vụ này giúp biểu tượng từng gắn bó nhiều năm với Barcelona tiếp tục mở rộng đế chế kinh doanh bóng đá của mình. Trước đó, vào tháng 4, siêu sao người Argentina đã tiếp quản UE Cornellà – một đội bóng ở hạng đấu thấp của xứ Bò tót. Ngoài ra, anh cũng nắm giữ điều khoản ưu đãi cho phép mua lại cổ phần thiểu số của Inter Miami sau khi treo giày.

Về mặt phong độ, CD Eldense đang đối mặt với nhiều khó khăn tại Segunda División khi xếp thứ 4 từ dưới lên và mới chỉ giành được một chiến thắng kể từ đầu mùa giải. Sân nhà của họ – Estadio Municipal Nuevo Pepico Amat tại Alicante có sức chứa khá khiêm tốn, chỉ vỏn vẹn 5.776 khán giả. Dẫu vậy, sự xuất hiện của Messi trong vai trò ông chủ mới được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích lớn, giúp đội bóng thu hút lượng CĐV đông đảo hơn trong thời gian tới.

Dù đã bước sang tuổi 39 và bắt đầu chuyển hướng sang công việc quản lý, nhà vô địch World Cup 2022 vẫn chưa dừng lại ở khía cạnh danh hiệu cá nhân. Messi mới đây đã góp mặt trong danh sách 30 đề cử cho Quả bóng Vàng (Ballon d'Or) và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ đồng đội Cristian Romero cho danh hiệu cao quý thứ 9 trong sự nghiệp.