Diễn biến ĐT Việt Nam đấu Pakistan: Trận đấu bắt đầu!

Cập nhật trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Pakistan diễn ra vào lúc 16h00 ngày 2/10 trong khuôn khổ lượt 3 bảng B, hạng 1 FIFA ASEAN Cup 2026.

Đội hình ra sân của đội tuyển Việt Nam:

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Pakistan lúc 16h00 ngày 2/10 thuộc lượt cuối bảng B giải FIFA ASEAN Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết tâm hướng đến chiến thắng để bước vào trận tranh hạng Ba.

Thông tin trước trận đấu

Thất bại 0-2 trước đại kình địch Thái Lan ở lượt trận trước không chỉ khép lại chuỗi 27 trận bất bại ấn tượng của tuyển Việt Nam mà còn chính thức dập tắt hy vọng cạnh tranh tấm vé vào chơi trận chung kết. Dù vậy đoàn quân áo đỏ vẫn còn nguyên nhiệm vụ bảo vệ vị trí nhì bảng B nhằm duy trì danh dự và tạo đà tâm lý cho trận tranh hạng Ba diễn ra sau đó.

Đối thủ của Việt Nam ở trận đấu này là Pakistan – đội bóng vừa tạo nên bất ngờ lớn khi ngược dòng cầm hòa Philippines 2-2 ở lượt đấu thứ hai nhờ tinh thần chiến đấu kiên cường trong hiệp hai. Mặc dù từng để thua đậm Thái Lan 0-4 ở ngày ra quân, trận hòa trước Philippines là lời cảnh báo với thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Nhận định trận đấu

Tuyển Việt Nam chịu tổn thất nặng nề khi tiền đạo chủ lực Xuân Son dính chấn thương nghiêm trọng phải chia tay giải đấu sớm, trong khi khả năng ra sân của thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang vẫn còn bỏ ngỏ. Trước bối cảnh lịch thi đấu dồn dập, chiến lược gia người Hàn Quốc nhiều khả năng sẽ tiến hành xoay tua đội hình. Những nhân tố trẻ hoặc ít đá chính như Trung Kiên, Khoa Ngô, Nhật Minh, Văn Đô hay Minh Hoàng dự kiến sẽ được trao cơ hội chứng tỏ bản thân.

Dù thiếu hụt nhân sự, tuyển Việt Nam vẫn vượt trội đối thủ về trình độ chuyên môn lẫn kinh nghiệm chinh chiến. Nhiều khả năng Pakistan sẽ lựa chọn phương án lùi sâu tổ chức phòng ngự số đông để rình rập cơ hội phản công. Việc khai thông bế tắc trước một hàng thủ kiên cố sẽ là bài test bản lĩnh cho các chân sút áo đỏ. Nếu duy trì được sự tập trung và chắt chiu tốt các cơ hội tạo ra, một chiến thắng sát nút hoàn toàn nằm trong tầm tay của Đội tuyển Việt Nam để vượt qua nỗi buồn bại trận và khép lại chiến dịch vòng bảng FIFA ASEAN Cup.