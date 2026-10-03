Võ sĩ Trung Quốc cắn tay đối thủ Nhật Bản, bị truất quyền thi đấu tại ASIAD 2026

Võ sĩ Trung Quốc cắn tay đối thủ khi đang thi đấu ở ASIAD 2026.

Võ sĩ Tang Jing của Trung Quốc bị truất quyền thi đấu sau khi cắn vào tay đối thủ Rin Maeda (Nhật Bản) trong trận tứ kết môn judo hạng dưới 70 kg tại ASIAD 2026 ngày 2/10.

Tình huống gây chú ý xảy ra trong trận tứ kết giữa Tang Jing và Rin Maeda. Khi hai võ sĩ đang giằng co, Tang Jing bất ngờ đưa miệng cắn vào tay đối thủ người Nhật Bản.

Hành động này lập tức khiến trận đấu bị gián đoạn. Sau khi xem xét tình huống, trọng tài xác định Tang Jing đã vi phạm luật và quyết định truất quyền thi đấu võ sĩ Trung Quốc.

Võ sĩ Trung Quốc cắn tay đối thủ (Ảnh: VTV6)

Việc bị loại giúp Rin Maeda giành quyền đi tiếp vào bán kết. Võ sĩ Nhật Bản sau đó tiếp tục thi đấu thành công và giành huy chương vàng ở hạng cân dưới 70 kg.

Tang Jing không thể tiếp tục tranh tài tại ASIAD 2026 dù trước đó được kỳ vọng tiến sâu ở nội dung này. Tình huống cắn đối thủ cũng trở thành một trong những khoảnh khắc gây chú ý tại giải đấu.

Trong judo, các hành động nhằm gây nguy hiểm hoặc cố tình làm tổn thương đối phương đều có thể bị xử phạt nghiêm khắc. Việc Tang Jing bị truất quyền thi đấu cho thấy trọng tài áp dụng nghiêm các quy định về hành vi của võ sĩ trên thảm đấu