Messi thanh thản xỏ giày lần cuối, Ronaldo giận dữ chống lại ngọn lửa tàn

Messi và Ronaldo đều đang ở chương cuối của sự nghiệp nhưng lại hoàn toàn khác nhau.

Khi Lionel Messi chuẩn bị cho lần ra sân cuối cùng trong màu áo đội tuyển Argentina tại Buenos Aires vào tuần tới - một trận giao hữu gặp Benin mang tên "Vũ điệu Tango cuối cùng" được dàn dựng như một đại lễ tri ân. Người ta không khỏi đặt ra câu hỏi rằng liệu Cristiano Ronaldo có bao giờ nhận được một màn tri ân trang trọng tương tự từ bóng đá Bồ Đào Nha?

Nếu Messi dường như đã thanh thản chấp nhận quyết định từ giã đội tuyển quốc gia và ý thức rõ những giới hạn mà tuổi tác áp đặt lên mình, thì Ronaldo lại đang giận dữ, vẫy vùng chống lại ngọn lửa đang tàn dần của sự nghiệp.

Messi sẽ có trận đấu cuối cùng trong màu áo Arentina vào tuần tới, còn Ronaldo thì sao? (Ảnh: CFF)

Ronaldo vẫn chưa thể chấp nhận tuổi tác của mình

Hình ảnh siêu sao 41 tuổi Ronaldo đùng đùng rời khỏi đợt hội quân của tuyển Bồ Đào Nha sau khi HLV Jorge Jesus giữ anh trên băng ghế dự bị suốt chiến thắng trước Na Uy tại Oslo thật cay đắng. Đây là lần đầu tiên sau 18 năm, Ronaldo trở thành khán giả bất đắc dĩ trong một trận đấu quốc tế. Anh bỏ tập, rồi ăn tối với ông Jesus để giải quyết mâu thuẫn, nhưng rồi hành động rời đội bóng sau đó cho thấy chặng đường 234 trận cùng 146 bàn thắng có thể đã khép lại trong sự chua chát.

Nhiều người cho rằng Ronaldo đã không còn xứng đáng đá chính cho đội tuyển quốc gia trong ít nhất năm năm qua. Anh dần trở thành biểu tượng của một ngôi sao lụi tàn, sống nhờ vào thương hiệu cá nhân và ký ức vinh quang quá khứ. Cảm giác như lúc này, anh thi đấu chỉ vì chính mình - chạy theo tham vọng trở thành cầu thủ đầu tiên cán mốc 1.000 bàn thắng chính thức, vượt qua những con số gây tranh cãi của Pelé hay Romário.

Những bàn thắng đó có lẽ sẽ phải tìm kiếm trong màu áo Al Nassr tại giải VĐQG Saudi Arabia - nơi nâng đỡ cái tôi của anh từ tháng 12/2022 sau cuộc chia tay bão tố với Manchester United. Cựu HLV Roberto Martinez trước đây từng không đủ dũng khí đối đầu với cái bóng quá lớn của CR7, kiên trì xếp anh đá chính ở cả World Cup 2022 lẫn kỳ World Cup 2026 vừa qua tại Bắc Mỹ.

Bồ Đào Nha sở hữu dàn tài năng dồi dào, nhưng sự hiện diện của một Ronaldo giảm sút phong độ đã làm chia rẽ nội bộ và suy yếu tập thể. Tại giải đấu trên đất Mỹ, Bồ Đào Nha bị Tây Ban Nha loại ngay từ vòng 16 đội. Ronaldo từng tính chuyện giải nghệ rồi lại đổi ý, nhưng sự níu kéo đó chỉ biến anh thành cái bóng mờ nhạt của chính mình.

Xem Ronaldo thi đấu lúc này chẳng khác nào chứng kiến một võ sĩ đã nhận quá nhiều đòn đau nhưng nhất quyết không chịu rời võ đài. Anh bị nghiện cảm giác thi đấu, nghiện ánh hào quang và không thể chấp nhận được việc một HLV nói "không" với mình. Nhưng khoảnh khắc này rồi cũng phải đến. Quyết định trao suất đá chính cho Goncalo Ramos của HLV Jorge Jesus lập tức được đền đáp bằng bàn thắng quyết định vào lưới Na Uy. Khi ông Jesus đánh tiếng Ramos sẽ tiếp tục đá chính trong trận gặp Đan Mạch tại Copenhagen, giọt nước đã tràn ly đối với cái tôi của Ronaldo.

Thời gian chưa từng bỏ quên bất kỳ ai, dù họ có vĩ đại đến đâu. Messi đã thừa nhận thực tế đó từ lâu và hy vọng rằng, Ronaldo cũng có thể tìm thấy sự chấp nhận tương tự trước khi tự tay làm mờ đi di sản vĩ đại của chính mình.