Thắng nghẹt thở Thái Lan, cầu mây Việt Nam giành HCV ASIAD 2026

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành HCV ASIAD 20 sáng ngày 3/10.

Sáng 3/10, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam đã bước vào trận chung kết nội dung đồng đội 4 người tại ASIAD với quyết tâm cao độ nhằm bảo vệ ngôi vô địch. Đối thủ của các cô gái Việt Nam là tuyển Thái Lan. Trải qua 3 set đấu vô cùng kịch tính và căng thẳng đến nghẹt thở, tuyển Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đại kình địch để mang về tấm HCV thứ ba cho Đoàn thể thao Việt Nam.

Cầu mây 4 nữ giành HCV ASIAD (Ảnh: Bùi Lượng)

Ngay trong set thi đấu đầu tiên, các học trò của HLV Trần Thị Vui đã nhập cuộc đầy tự tin, thi đấu chặt chẽ và gắn kết. Chủ lực Trần Thị Ngọc Yến thể hiện phong độ ấn tượng với hiệu suất dứt điểm lên tới trên 90%, đồng thời đảm nhận tốt khâu phát cầu. Dù Thái Lan kiên trì bám đuổi, sự điều chỉnh chiến thuật linh hoạt của ban huấn luyện khi đưa đội trưởng Nguyễn Thị My vào chia lửa giao bóng đã giúp Việt Nam duy trì khoảng cách an toàn, khép lại set 1 với chiến thắng 15-11.

Bước sang set thứ hai, thế trận đảo chiều khi Thái Lan vùng lên mạnh mẽ, liên tục khai thác khoảng trống và vươn lên dẫn trước 13-8. Bằng tinh thần thi đấu không từ bỏ, Việt Nam đã có chuỗi ghi 6 điểm liên tiếp để dẫn ngược 14-13 trong sự vỡ òa của khán giả. Tuy nhiên, ở những thời điểm quyết định, một vài sai sót tâm lý ở khâu bắt bước một và chắn lưới đã khiến các cô gái Việt Nam bỏ lỡ cơ hội kết liễu đối thủ, chấp nhận thua sát nút 15-17.

Trận đấu phải phân định bằng set 3 "sinh tử". Đội tuyển Thái Lan khởi đầu tốt hơn khi vượt lên dẫn 4-1 rồi 6-5 nhờ lối đánh nhanh và đa dạng. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Sau khi hai đội đổi sân, hàng chắn 3 người của Việt Nam chơi cực kỳ tập trung, tạo tiền đề cho Ngọc Yến và Nguyễn Thị Yến liên tục tung ra những cú dứt điểm uy lực, bứt phá dẫn lại 12-8 rồi 14-10. Ở pha tấn công quyết định, trước áp lực quá lớn từ phía Việt Nam, các cầu thủ Thái Lan đã đón cầu ra ngoài, chốt hạ tỷ số 15-11 cho ván đấu quyết định.

Chung cuộc, thắng 2-1 sau 3 set đấu nghẹt thở, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam chính thức bảo vệ thành công tấm HCV nội dung 4 người giành được 3 năm trước tại Hàng Châu. Việc hai lần đánh bại đối thủ đầy duyên nợ Thái Lan trong cùng một kỳ đại hội không chỉ khẳng định đẳng cấp hàng đầu châu lục mà còn là phần thưởng xứng đáng cho bản lĩnh, ý chí và khát khao chiến thắng phi thường của các cô gái vàng cầu mây Việt Nam.