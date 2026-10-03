Fact: Những thông tin thú vị về PUBG Mobile mà người chơi mới nhất định phải biết

Tưởng chỉ là game bắn súng sinh tồn giải trí, ai ngờ PUBG Mobile lại ẩn chứa nhiều thông tin cực kỳ thú vị: hàng tỷ lượt tải, kỷ lục Guinness và cả tấm HCV SEA Games.

Nói đến PUBG Mobile, nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là "vào trận, nhặt đồ, chạy bo, cố gắng sống sót". Nhưng thật ra, đứng sau tựa game “quốc dân” này là một đống fact mà ngay cả fan cứng cũng chưa chắc biết hết. Lướt qua các tấm info dưới đây để "cập nhật kiến thức" trước khi vào trận tiếp theo nhé!

Tỷ lượt tải và kỷ lục Guinness, độ phủ sóng không phải dạng vừa

PUBG Mobile là một trong những game Battle Royale đầu tiên trên thế giới cán mốc 1 tỷ lượt tải, và đến giờ con số đó đã tăng lên gần 1,75 tỷ. Một con số đủ để khẳng định đây không phải trend nhất thời, mà là tựa game đã giữ chân người chơi bền bỉ suốt gần một thập kỷ.

Đấu trường Esports triệu người xem, nhiều giải đấu triệu đô

Không chỉ đông người chơi, đấu trường Esports của PUBG Mobile cũng căng không kém. 2026 PMGO Mùa 1 còn được Sách Kỷ lục Thế giới Guinness xác nhận là giải đấu Esports game mobile có số lượng người tham dự lớn nhất lịch sử, với hơn 1,2 triệu người đăng ký từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ.

2026 PMWC vừa khép lại tại Paris với lượng người xem đồng thời đạt đỉnh gần 1,78 triệu, giải PUBG Mobile được xem nhiều thứ 2 trong lịch sử. Việt Nam cũng có mặt trong cuộc chơi lớn đó, khi Team Flash xếp vị trí hạng 7, cao nhất từ trước đến nay của một đội tuyển Việt Nam tại PMWC với phần thưởng 136.500 USD (hơn 3,4 tỷ đồng).

PUBG Mobile Việt Nam mang về HCV SEA Games và nhiều huy chương danh giá khác

Và nếu nói về niềm tự hào, chắc chắn phải nhắc đến cái tên Phan Văn Đông. Chàng trai sinh năm 2003 này đã trở thành vận động viên trẻ nhất của cả đoàn thể thao Việt Nam giành HCV tại SEA Games 31, ở ngay nội dung cá nhân PUBG Mobile. Giờ đây, tựa game PUBG Mobile không chỉ để chơi cho vui, mà còn là nơi để các bạn trẻ thực sự tỏa sáng, đại diện Việt Nam thi đấu mang Huy chương về cho Tổ quốc.

PUBG Mobile: Là game di động chơi trên điện thoại, ra mắt năm 2018. Game do Tencent phát triển. Tại Việt Nam, PUBG Mobile do VNGGames phát hành.



PUBG PC: (tên chính thức: PUBG: Battlegrounds) là phiên bản gốc, ra mắt năm 2017, chơi trên PC. Game do PUBG Studios thuộc Krafton phát triển và phát hành trên Steam, miễn phí từ năm 2022. Tại Việt Nam, game không được phát hành chính thức.



