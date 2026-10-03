"Tiểu tiên cá" Ánh Viên đẳng cấp cứ xuống nước là có vàng, nghỉ thi đấu 4 năm trở lại vẫn ẵm trọn 4 HCV

Ánh Viên tái xuất, giành 4 HCV giải bơi quốc gia.

Sau 4 năm rời xa đường đua xanh chuyên nghiệp, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã đánh dấu màn tái xuất ấn tượng tại giải bơi - lặn tiền Đại hội thể thao toàn quốc 2026 vừa kết thúc tại Câu lạc bộ bơi lặn Phú Thọ (TP.HCM). Khoác áo đơn vị Trung tâm Thể dục Thể thao Quốc phòng 4, tượng đài của làng bơi Việt Nam chứng tỏ đẳng cấp vượt trội khi giành trọn vẹn 4 huy chương vàng ở cả 4 nội dung đăng ký tranh tài.

Ở ngày thi đấu cuối cùng, Ánh Viên góp mặt ở hai nội dung chung kết là 200 m tự do và 200 m hỗn hợp nữ. Trên đường bơi 200 m tự do, kình ngư 30 tuổi quê Cần Thơ dễ dàng tạo khoảng cách an toàn với các đối thủ để cán đích đầu tiên với thông số 2 phút 06 giây 21. Ngay sau đó, cô tiếp tục thể hiện sự áp đảo ở cự ly 200 m hỗn hợp nữ khi về nhất với thời gian 2 phút 20 giây 85. Trước đó, trong hai ngày tranh tài đầu tiên, Ánh Viên cũng không có đối thủ ở các nội dung 100 m ngửa và 200 m ngửa, hoàn tất giải đấu với thành tích 4 HCV tuyệt đối.

Ánh Viên trở lại thi đấu sau 4 năm (Ảnh: TL)

Dù duy trì vị thế "xuống nước là có vàng", giới chuyên môn đánh giá thông số thành tích của Ánh Viên đã giảm khá xa so với thời kỳ đỉnh cao. Điều này hoàn toàn dễ hiểu bởi cô đã rời xa môi trường ăn tập chuyên nghiệp đỉnh cao suốt 4 năm qua. Dẫu vậy, bản lĩnh thi đấu cùng kỹ thuật đường bơi dạn dẫm vẫn giúp cựu kình ngư số 1 Việt Nam duy trì khoảng cách trình độ đáng kể so với các vận động viên tại giải.

Màn thể hiện này được xem là bước chạy đà quan trọng để Ánh Viên hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc 2026 diễn ra vào tháng 11 tới tại TP.HCM. Ở sân chơi chính thức sắp tới, mức độ cạnh tranh dự báo sẽ gay gắt hơn nhiều khi các đối thủ mạnh nhất trên cả nước đều sẽ hội tụ. Thay vì đăng ký tràn lan tới 21 nội dung như thời kỳ hoàng kim, Ánh Viên nhiều khả năng sẽ tính toán chọn lọc một số cự ly thế mạnh phù hợp để tối ưu hóa cơ hội tranh chấp huy chương.