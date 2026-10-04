Đình Bắc bất ngờ phải tập riêng, ĐT Việt Nam khủng hoảng lực lượng trước trận với Malaysia

Đội tuyển Việt Nam khủng hoảng lực lượng trước trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026.

Chiều 4/10, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập cuối cùng tại khu liên hợp thể thao Bung Karno (Jakarta, Indonesia) để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Malaysia trong trận tranh hạng ba FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra 16h00 ngày 5/10. Tuy nhiên, không khí trên sân tập diễn ra khá trầm lắng khi HLV Kim Sang-sik phải đối mặt với bài toán nhân sự vô cùng nan giải do cơn bão chấn thương quét qua đội hình.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 bất ngờ xuất hiện dấu hiệu quá tải và không thể nuốt trọn giáo án cùng toàn đội. Anh phải tách ra đi bộ thả lỏng 3 vòng quanh sân dưới sự giám sát của bác sĩ Trần Huy Thọ. Dù vẫn mang giày đinh, việc Đình Bắc phải tập riêng ngay sát giờ G khiến ban huấn luyện vô cùng lo lắng, bởi Đình Bắc là mắt xích vô cùng quan trọng trên hàng công của tuyển Việt Nam.

Đình Bắc, Việt Anh tập riêng

Bên cạnh Đình Bắc, danh sách thương binh của ĐT Việt Nam còn có thêm ba cái tên khác. Trong đó, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên gặp chấn thương cơ nặng nhất và chắc chắn không thể góp mặt. Hai trụ cột khác là Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Tài Lộc cũng chỉ có thể đi bộ hoặc ngồi thả lỏng bên ngoài, khả năng ra sân thi đấu vẫn còn bỏ ngỏ. Trước đó, đội tuyển cũng đã phải chia tay Xuân Son và Gia Hưng vì những lý do khác nhau.

Tính cả 3 thủ môn, HLV Kim Sang Sik hiện chỉ còn trong tay 17 cầu thủ lành lặn. Điều này đồng nghĩa với việc chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có vỏn vẹn 14 cầu thủ thi đấu để xoay xở cho cả đội hình xuất phát lẫn các phương án thay người chiến thuật. Suốt buổi tập, nhà cầm quân này liên tục tỏ ra đăm chiêu khi theo dõi tình hình thể trạng của các học trò.

ĐT Việt Nam gặp vấn đề về nhân sự trước trận đấu với Malaysia

Dù sứt mỏng lực lượng nghiêm trọng, ĐT Việt Nam vẫn thể hiện quyết tâm cao độ trong trận quyết đấu với Malaysia diễn ra lúc 16h00 ngày 5/10.