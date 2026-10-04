Bruno Fernandes nói gì về Ronaldo?

Bruno lên tiếng về chuyện Ronaldo rời khỏi tuyển Bồ Đào Nha.

Nội bộ đội tuyển Bồ Đào Nha đang trải qua biến động lớn sau khi siêu sao Cristiano Ronaldo bất ngờ bỏ đợt tập trung thi đấu tại Nations League. Quyết định gây sốc của tiền đạo 41 tuổi diễn ra ngay sau khi anh phải ngồi dự bị trọn vẹn 90 phút trong chiến thắng 2-1 trước Na Uy. Đây cũng là trận đấu đánh dấu lần đầu tiên sau 18 năm anh không được tung vào sân trong một trận đấu chính thức của đội tuyển quốc gia. Giữa tâm bão dư luận, tiền vệ Bruno Fernandes đã lên tiếng khẳng định sự ủng hộ tuyệt đối dành cho người đồng đội lâu năm.

Ngôi sao thuộc biên chế Manchester United chia sẻ đã trực tiếp trò chuyện với Ronaldo và nhấn mạnh di sản của anh tại quê nhà là không thể lay chuyển. Fernandes khẳng định đội tuyển Bồ Đào Nha vẫn là một tập thể đoàn kết và kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) nhanh chóng đứng ra làm cầu nối hòa giải giữa Ronaldo và HLV trưởng Jorge Jesus (72 tuổi).

Bruno hé lộ đã nói chuyện với Ronaldo (Ảnh: Getty)

Về phần mình, siêu sao sở hữu 5 Quả bóng Vàng xác nhận việc rời đại bản doanh được đưa ra sau cuộc trao đổi với Chủ tịch FPF, đồng thời tuyên bố sẽ sớm công khai toàn bộ sự thật với người hâm mộ.

Sự rời đi đột ngột của Ronaldo đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội từ công chúng, khiến trang mạng xã hội của tuyển Bồ Đào Nha sụt giảm hơn 1 triệu lượt theo dõi chỉ trong vòng 24 giờ. Trước áp lực dư luận ngày càng leo thang, FPF buộc phải điều chỉnh phương án tiếp cận nhằm xoa dịu tình hình dù chỉ phát đi thông báo ngắn gọn khẳng định toàn đội vẫn tập trung cho các mục tiêu chuyên môn. Trong khi đó, HLV Jorge Jesus khẳng định không thể phớt lờ tầm vóc biểu tượng của CR7 và hứa hẹn sẽ có câu trả lời chính thức sau khi các trận đấu kết thúc.

Hiện Bồ Đào Nha vẫn đang duy trì phong độ ấn tượng với chuỗi trận toàn thắng tại bảng A4 Nations League 2026/2027.