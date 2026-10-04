Vợ Ronaldo chỉ trích HLV Bồ Đào Nha

Georgina Rodriguez gây chú ý khi công khai chỉ trích HLV Jorge Jesus trên mạng xã hội.

Mối quan hệ giữa Cristiano Ronaldo và huấn luyện viên Jorge Jesus tại đội tuyển Bồ Đào Nha đang rơi vào giai đoạn căng thẳng sau khi Ronaldo rời tuyển Bồ Đào Nha. Mới đây, vụ việc tiếp tục đẩy lên cao trào khi Georgina Rodriguez, vợ của siêu sao 41 tuổi, đăng tải thông điệp nhắm thẳng vào thuyền trưởng Bồ Đào Nha trên tài khoản Instagram cá nhân.

Không dừng lại ở đó, người đẹp người Argentina còn dẫn lại phát biểu được cho là của Sir Alex Ferguson để gia tăng sức nặng cho lời chỉ trích: “Nếu Jorge Jesus không có ý định sử dụng Cristiano, thì tại sao ông ta lại triệu tập cậu ấy ngay từ đầu? Để chứng tỏ điều gì? Đó không phải là thể hiện uy quyền, mà là sự bất an".

Tuy nhiên, nội dung trích dẫn Sir Alex Ferguson thực chất là một phát ngôn giả mạo lan truyền trên mạng xã hội. Sau khi nhận nhiều phản ứng trái chiều và nhắc nhở từ cộng đồng mạng về tính xác thực của thông tin, Georgina đã nhanh chóng xóa bài đăng. Dù vậy, hành động này vẫn thu hút sự quan tâm lớn và trở thành đề tài bàn tán xôn xao dư luận.

Vợ Ronaldo có phản ứng trên mạng xã hội liên quan đến chồng nhưng sau đó đã xoá bài đăng

Làn sóng mâu thuẫn bắt nguồn từ sự việc hôm 30/9, khi Ronaldo bất ngờ rời khỏi nơi tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trước đó, trong trận đấu với Na Uy, tiền đạo này dù đã dành khoảng 30 phút khởi động bên ngoài đường biên nhưng không được HLV Jorge Jesus tung vào sân.

Nhằm xoa dịu tình hình, một cuộc họp khẩn giữa Ronaldo, HLV Jorge Jesus và Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença đã diễn ra ngay sau đó. Mặc dù vậy, các nguồn tin nội bộ cho biết những bất đồng cốt lõi giữa hai bên vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Về phần mình, Ronaldo cũng lên tiếng xác nhận quyết định rời hội quân trên trang cá nhân. Tiền đạo sinh năm 1985 khẳng định anh sẽ chủ động công bố toàn bộ sự thật về nguyên nhân dẫn đến vụ việc vào một thời điểm thích hợp.