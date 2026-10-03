Zeus tiếp tục xác lập một kỷ lục "khủng"

Zeus cũng là tuyển thủ duy nhất trong toàn bộ làng LMHT đạt được thành tích này, thậm chí là cả giới Esports cũng không quá lời.

Thành tích "độc nhất vô nhị" của Zeus

Mới đây, ĐTQG Hàn Quốc đã bước vào trận chung kết của ASIAD 20 bộ môn LMHT và đối thủ là Đài Bắc Trung Hoa. Khác với trận đối đầu giữa hai đội ở vòng bảng, Đài Bắc Trung Hoa thực sự đã cho thấy một bộ mặt trái ngược hoàn toàn và trong 2 ván đầu, thậm chí còn suýt tạo nên "địa chấn". Nhưng bằng bản lĩnh và kỹ năng vượt trội hoàn toàn, Hàn Quốc giành chiến thắng với tỉ số 3-0, đồng thời mang về Huy chương Vàng cho bộ môn LMHT xứ kim chi cũng như "giúp" Zeus đạt thành tích "vô tiền khoáng hậu".

Zeus đạt thành tích "độc nhất vô nhị" trong lịch sử Esports nói chung và LMHT nói riêng.

Theo đó, Zeus trở thành tuyển thủ Esports duy nhất và có lẽ sẽ là "độc nhất vô nhị" trong lịch sử Esports nói chung và LMHT nói riêng giành được 2 Huy chương Vàng ASIAD khi chỉ vừa chạm mốc 22 tuổi. Thậm chí, thành tích này ngay cả một tuyển thủ vĩ đại như Faker cũng không làm được khi HCV ASIAD đầu tiên của anh là tận thời điểm Faker đã 27 tuổi. Và hơn nữa, trong tương lai, Esports cũng chưa chắc chắn đã xuất hiện trở lại ở các kỳ ASIAD.

Đồng thời, một yếu tố đặc biệt: với 2 chiếc HCV ASIAD liên tiếp, Zeus cũng đủ điều kiện nhận lương hưu ngay từ khi mới 22 tuổi, theo pháp luật Hàn Quốc.

Zeus đạt 2 HCV ASIAD còn sớm hơn Faker khi ở cùng độ tuổi.

Zeus sẽ là hạt nhân tối quan trọng cho hành trình CKTG sắp tới của HLE

Trong mùa giải năm nay, với sự góp mặt của Gumayusi, lối chơi của HLE trở nên đa dạng hơn và Zeus cũng có nhiều đất diễn hơn. Việc Gumayusi có thể đánh cánh yếu là cơ hội để HLE dồn tài nguyên lên cánh trên với sự góp mặt của Zeka - Zeus. Và nếu không có gì thay đổi, tại CKTG 2026, khả năng HLE vẫn sẽ vận hành lối chơi tùy thuộc vào từng đối thủ, với cặp Zeus - Guma duo ở 2 cánh là hạt nhân.

Và Zeus vẫn sẽ là hạt nhân vô cùng quan trọng của HLE ở CKTG 2026 sắp tới.

Mùa giải 2026 không quá dễ dàng nhưng hầu hết các mục tiêu của cá nhân Zeus và HLE đã hoàn thành. Chỉ còn một cột mốc cuối cùng phía trước để Zeus cùng các đồng đội nỗ lực và đóng lại một năm 2026 nhiều sóng gió nhưng cũng trọn vẹn.