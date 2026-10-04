Khép lại ASIAD 2026: Đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ mấy?

Kỳ ASIAD 20 diễn ra tại Nhật Bản đã chính thức kết thúc vào ngày 4/10.

Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) tại Aichi - Nagoya (Nhật Bản) đã chính thức kết thúc các cuộc tranh tài. Đoàn Thể thao Việt Nam khép lại chiến dịch với tổng cộng 3 huy chương vàng (HCV), 3 huy chương bạc (HCB) và 19 huy chương đồng (HCĐ), đứng thứ 20 trên bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn Việt Nam nhờ bộ ba Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên đánh bại đối thủ Iran với tỷ số 5-0 ở chung kết nội dung kata đồng đội nữ tại nhà thi đấu Toyohashi, qua đó bảo vệ thành công ngôi vương.

Một tuần sau đó, cầu mây tiếp tục tỏa sáng để mang về tấm huy chương vàng thứ hai vào ngày 29/9 khi bộ ba Nguyễn Thị Khánh Ly, Nguyễn Thị Thu Trang và Lê Thị Hồng Liên vượt qua Philippines 2-0 ở chung kết đôi nữ. Đến sáng 3/10, đội nữ 4 người môn cầu mây xuất sắc lội ngược dòng thắng Thái Lan 2-1 ở trận chung kết, chính thức chốt hạ tấm huy chương vàng thứ ba cho thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng của đoàn.

Đoàn thể thao Việt Nam kết thúc ASIAD với vị trí thứ 20 (Ảnh: Bùi Lượng)

Bên cạnh 3 tấm huy chương vàng kể trên, Việt Nam còn giành được 3 huy chương bạc nhờ công của Nguyễn Thị Tâm ở nội dung boxing nữ 51kg (thua Wu Yu ở chung kết), Đinh Văn Tâm ở môn wushu tán thủ nam 56kg và Châu Ngọc Tuyết Sang ở môn taekwondo thực tế ảo. Dù nhận được nhiều kỳ vọng ở các bộ môn như bắn súng, điền kinh, rowing, taekwondo hay esports, đoàn Việt Nam vẫn không thể nâng cao thành tích huy chương vàng, qua đó khẳng định cầu mây và karate tiếp tục là hai môn giàu thành tích nhất của thể thao Việt Nam tại các kỳ Á vận hội.

Tại khu vực Đông Nam Á,Thái Lan dẫn đầu khu vực khi xếp thứ 7 chung cuộc với 18 huy chương vàng, 13 huy chương bạc và 21 huy chương đồng. Malaysia đứng thứ 11 (9 vàng, 7 bạc, 16 đồng), Indonesia xếp thứ 16 (5 vàng, 11 bạc, 23 đồng), còn Philippines đứng thứ 17 (4 vàng, 9 bạc, 16 đồng).

Ở nhóm đầu bảng tổng sắp, đoàn thể thao Trung Quốc tiếp tục thể hiện sự thống trị tuyệt đối khi dẫn đầu toàn đoàn với 169 huy chương vàng, 89 huy chương bạc và 83 huy chương đồng, đạt tổng cộng 341 huy chương. Chủ nhà Nhật Bản xếp thứ hai với 83 huy chương vàng, 95 huy chương bạc và 91 huy chương đồng, trong khi Hàn Quốc giữ vị trí thứ ba. Ấn Độ và Uzbekistan lần lượt xếp thứ 4 và thứ 5 khi có cùng 21 huy chương vàng nhưng khác biệt về số huy chương bạc, còn Iran đứng thứ 6 với 19 huy chương vàng.

ASIAD 2026 quy tụ 43 môn thi đấu với 469 nội dung tranh tài. Lễ bế mạc đại hội diễn ra từ 18h00 đến 19h30 (giờ Tokyo) ngày 4/10 tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya với các chương trình biểu diễn văn hóa, phát biểu bế mạc và nghi thức trao quyền đăng cai ASIAD 2030 cho thành phố Doha, Qatar.