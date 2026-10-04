Không phải Xuân Son hay Đình Bắc, đây mới là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội tuyển Việt Nam

Những chân sút lập công cho đội tuyển Việt Nam.

Đình Bắc đang tạo nên bước tiến đáng chú ý trong cuộc đua ghi bàn ở đội tuyển Việt Nam. Sau những màn trình diễn nổi bật trong năm 2026, tiền đạo sinh năm 2004 đã vượt qua Văn Toàn để vươn lên vị trí thứ 5 trong nhóm những chân sút còn thi đấu có nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển quốc gia.

Hai pha lập công tại FIFA ASEAN Cup 2026 giúp Đình Bắc nâng tổng số bàn thắng trong màu áo đội tuyển Việt Nam lên con số 10. Thành tích này đưa anh vượt qua Văn Toàn, người hiện có 8 bàn thắng, đồng thời mở ra cơ hội để tiền đạo quê Nghệ An tiếp tục cải thiện vị trí trong danh sách các chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Dẫn đầu cuộc đua hiện là Nguyễn Tiến Linh với 26 bàn thắng. Tiền đạo sinh năm 1997 đã có nhiều năm giữ vai trò chủ lực trên hàng công đội tuyển Việt Nam và đang bỏ cách khá xa nhóm phía sau. Xếp tiếp theo là Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Xuân Son, cùng có 16 bàn thắng. Công Phượng đứng ngay sau với 12 pha lập công.

Tiến Linh đang ghi bàn nhiều nhất cho ĐT Việt Nam (Ảnh: TL)

Đình Bắc đang có phong độ tốt

Đình Bắc hiện có 10 bàn, chỉ còn kém Công Phượng 2 bàn và kém Quang Hải, Xuân Son 6 bàn. Khoảng cách này cho thấy cuộc đua phía sau Tiến Linh vẫn còn nhiều biến động, đặc biệt khi Đình Bắc đang có lợi thế lớn về tuổi tác và được HLV Kim Sang-sik trao nhiều cơ hội thi đấu.

Đáng chú ý, phần lớn những cái tên đang đứng trên Đình Bắc đều không góp mặt đầy đủ tại FIFA ASEAN Cup 2026. Tiến Linh, Quang Hải và Công Phượng không tham dự giải đấu, trong khi Xuân Son chỉ ra sân ở trận gặp Philippines trước khi phải trở về điều trị chấn thương. Đây là cơ hội để Đình Bắc tiếp tục tích lũy bàn thắng và thu hẹp khoảng cách với các đàn anh.

Nếu xét riêng dưới thời HLV Kim Sang-sik, Đình Bắc cũng đang đứng thứ hai về số bàn thắng. Anh đã có 8 pha lập công, chỉ xếp sau Xuân Son với 16 bàn. Con số này phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của tiền đạo trẻ trong kế hoạch của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Đình Bắc đang có phong độ ổn định (Ảnh: FBNV)

Năm 2026 chứng kiến bước tiến mạnh mẽ của Đình Bắc. Anh giành danh hiệu Vua phá lưới ở hai giải đấu gồm U23 châu Á và AFF Cup, đồng thời duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý khi khoác áo đội tuyển quốc gia. Theo thống kê được dẫn lại từ Transfermarkt, Đình Bắc có 10 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 1.432 phút thi đấu cho đội tuyển Việt Nam, tức trung bình cứ khoảng 89 phút anh lại có một lần trực tiếp ghi bàn hoặc kiến tạo.

Từ một cầu thủ trẻ được xem là triển vọng, Đình Bắc đang từng bước khẳng định vị trí trong cuộc đua của những chân sút hàng đầu đội tuyển Việt Nam. Với phong độ hiện tại, mục tiêu trước mắt của anh là vượt qua Công Phượng để chen chân vào top 4. Xa hơn, nếu duy trì được hiệu suất ghi bàn trong những năm tới, Đình Bắc hoàn toàn có thể hướng tới những cột mốc cao hơn trong lịch sử đội tuyển.

Cuộc đua ghi bàn của đội tuyển Việt Nam vì thế đang xuất hiện một gương mặt mới đầy triển vọng. Tiến Linh vẫn giữ khoảng cách an toàn ở vị trí dẫn đầu, nhưng phía sau, Quang Hải, Xuân Son, Công Phượng và đặc biệt là Đình Bắc đang tạo nên sự cạnh tranh đáng chú ý. Ở tuổi 22, Đình Bắc còn rất nhiều thời gian để tiếp tục viết tên mình vào nhóm những chân sút xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam.