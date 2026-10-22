Bruno Fernandes "bật" Carrick: MU vỡ trận vì chiến thuật sai lầm

Bruno Fernandes công khai bất đồng chiến thuật với Carrick sau trận thua thảm Como.

Thất bại thảm hại 1-4 trước Como tại lượt trận thứ ba vòng phân hạng Champions League không chỉ kéo dài chuỗi ngày khủng hoảng của Manchester United, mà còn làm bộc lộ những rạn nứt gay gắt ngay bên trong nội bộ đội bóng. Ngay sau trận đấu trên sân Giuseppe Sinigaglia, đội trưởng Bruno Fernandes đã công khai bày tỏ sự không hài lòng với cách tiếp cận trận đấu của HLV Michael Carrick cùng ban huấn luyện.

Nguồn cơn của thất bại bắt đầu ngay từ phút thứ 2, khi Nico Paz thoải mái căn chỉnh rồi tung cú cứa lòng mở tỷ số cho đội chủ nhà trong bối cảnh hàng thủ khách thi đấu hời hợt. Sang hiệp hai, thế trận hoàn toàn sụp đổ khi Anastasios Douvikas, Nico Paz và Jacobo Ramón lần lượt ghi thêm ba bàn thắng, trước khi Joshua Zirkzee gỡ gạc bàn danh dự muộn màng cho "Quỷ đỏ" ở phút 90+1.

Trực tiếp trải qua 66 phút thi đấu bế tắc trước khi bị thay ra, Bruno Fernandes thẳng thắn chỉ ra điểm yếu chết người trong phương án vận hành của Man Utd. Tiền vệ người Bồ Đào Nha tiết lộ:

"Ban huấn luyện đã quyết định không pressing một đối một và đôi khi để lại một chút khoảng trống phía sau, chờ đối phương chuyền bóng để giành lại bóng ngay ở tình huống đầu tiên. Nhưng đôi khi, nếu để những đội bóng như vậy cầm bóng quá nhiều, họ sẽ trở nên tự tin hơn".

Bruno công khai chỉ trích chiến thuật của HLV (Ảnh: Getty)

Thủ quân 32 tuổi cho rằng MU cần phải dũng cảm hơn, sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm để đẩy cao đội hình gây áp lực liên tục lên đối thủ. Việc thi đấu quá bị động đã khiến các cầu thủ rơi vào cái bẫy chiến thuật của HLV Cesc Fabregas bên phía Como.

"Chủ nhà bố trí nhiều cầu thủ phía sau bóng, khiến chúng tôi phải chạy rất nhiều và trở nên bực bội. Khi giành lại bóng, cả đôi chân lẫn đầu óc đều khó hoạt động hiệu quả hơn", Fernandes bức xúc chia sẻ thêm về cảm giác kiệt sức và ức chế của toàn đội trên sân.

Không dừng lại ở khía cạnh chuyên môn, Fernandes còn nhấn mạnh bàn thua sớm từ sai lầm chiến thuật đã giáng một đòn nặng nề vào tâm lý thi đấu:

"Bàn thua rất sớm khiến chúng tôi có cảm giác như đã bước vào trận đấu với tâm thế thất bại. Rất khó thoát khỏi tình trạng đó nếu không chơi đúng với bản thân, không cố gắng thúc đẩy đội bóng, dũng cảm cầm bóng và tạo ra điều gì đó".

Khi được phóng viên hỏi liệu quyết định không pressing có phải là sai lầm, thủ quân Man Utd chỉ đáp ngắn gọn: "Đó là việc của HLV và ban huấn luyện đánh giá, không phải của tôi".

Thất bại cay đắng này đã nối dài chuỗi trận không thắng của Manchester United lên con số 7 trên mọi đấu trường (4 hòa, 3 thua). Khi tiếng còi kết thúc vang lên, HLV Michael Carrick đã phải tiến về phía khán đài dành cho CĐV đội khách để giơ hai tay xin lỗi và tuyên bố nhận toàn bộ trách nhiệm về mình. Dù Fernandes vẫn tin rằng toàn đội có đủ khả năng khắc phục hạn chế nếu tìm lại sự tự tin, áp lực đè lên ghế nóng của Carrick hiện đã lên đến đỉnh điểm trước cuộc tiếp đón Bournemouth tại Ngoại hạng Anh vào ngày 25/10 tới.