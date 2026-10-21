Vận động viên thể hình đột ngột qua đời ở tuổi 33

Vận động viên thể hình người Anh Mateusz Chmura vừa đột ngột qua đời ở tuổi 33.

Vận động viên thể hình người Anh Mateusz Chmura vừa đột ngột qua đời ở tuổi 33 sau khi ngất xỉu ngay trên sân khấu trong lúc đang thi đấu tại thành phố Telford, Anh. Dù lập tức nhận được sự chăm sóc y tế tại chỗ và được đưa đi cấp cứu bằng xe chuyên dụng, nam lực sĩ vẫn không qua khỏi.

Sự việc đau lòng xảy ra khi Chmura tham dự vòng chung kết toàn quốc của Hiệp hội Văn hóa Thể chất (PCA) - một trong những tổ chức uy tín hàng đầu trong bộ môn thể hình. Trong lúc tranh tài ở hạng cân trung thuộc hạng mục Classic (Thể hình cổ điển), anh có dấu hiệu kiệt sức rồi ngã gục, rơi vào trạng thái bất tỉnh ngay trước sự chứng kiến của khán giả và ban giám khảo.

VĐV thể hình qua đời ở tuổi 33 (Ảnh: A Bola)

Theo kênh truyền hình NTD, công tác cứu hộ khẩn cấp đã khiến sự kiện phải tạm dừng trong ít phút. Ban tổ chức sau đó họp bàn với các vận động viên và quyết định tiếp tục cuộc thi do vào thời điểm đó chưa nhận được thông tin xác nhận tử vong từ phía bệnh viện. Không lâu sau, PCA đã chính thức phát thông báo chia buồn trước sự ra đi của Chmura trên các nền tảng truyền thông, song hiện chưa đưa ra kết luận về nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Mateusz Chmura quê ở Wakefield, Anh là gương mặt quen thuộc duy trì phong độ thi đấu đỉnh cao. Chỉ hai tuần trước giải đấu tại Telford, anh vừa xuất sắc giành ngôi Á quân tại vòng loại PCA diễn ra ở Yorkshire. Về đời tư, nam vận động viên vừa mới lập gia đình khoảng hai tháng trước khi tai nạn bi thương xảy ra.

Ngay sau tin buồn, vợ của Chmura đã dùng tài khoản Instagram cá nhân của cố lực sĩ để đưa ra cảnh báo tới cộng đồng mạng về một chiến dịch quyên góp quỹ mạo danh tên anh. Cô khẳng định gia đình hoàn toàn không đứng ra tổ chức hay kêu gọi bất kỳ khoản đóng góp nào. Hiện nguyên nhân tử vong của Mateusz Chmura vẫn đang được các cơ quan chuyên môn làm rõ.