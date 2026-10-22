MU thảm bại 1-4 trước Como, Carrick cúi đầu xin lỗi khán đài trống

Tương lai Michael Carrick lung lay dữ dội sau thảm bại của Manchester United.

Sau thất bại thảm hại 1-4 trước Como tại lượt trận vòng phân hạng Champions League tối 21/10, không khí u ám đang bao trùm Manchester United. Màn trình diễn bạc nhược trên sân Giuseppe Sinigaglia không chỉ khiến người hâm mộ phẫn nộ mà còn đẩy chiếc ghế huấn luyện viên trưởng của Michael Carrick vào tình thế chao đảo hơn bao giờ hết.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, nhà cầm quân 45 tuổi đã chủ động tiến về phía khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách. Đứng trước những khoảng trống mênh mông do phần lớn CĐV "Quỷ đỏ" đã bỏ về sớm vì quá thất vọng, Carrick giơ hai tay xin lỗi và vỗ tay tri ân những người hiếm hoi còn kiên nhẫn bám trụ lại đến phút cuối. Khoảnh khắc cô độc của vị chiến lược gia người Anh trước khán đài gần như trống rỗng nhanh chóng trở thành hình ảnh phản ánh rõ nét cuộc khủng hoảng niềm tin tại Old Trafford.

Carrick cúi đầu xin lỗi CĐV (Ảnh: X)

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Không né tránh thực tế phũ phàng, Carrick thẳng thắn nhận lỗi trong cuộc phỏng vấn sau trận đấu: "Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tập thể và màn trình diễn này. Trách nhiệm dừng lại ở tôi, và tôi chấp nhận điều đó".

Dù từng nhận được hợp đồng ký kết hai năm nhờ thành tích đưa MU trở lại sân chơi Champions League mùa trước, ông hiểu rằng sự kiên nhẫn của ban lãnh đạo và người hâm mộ đang dần chạm đáy.

Nội bộ đội bóng cũng bắt đầu xuất hiện những rạn nứt khi áp lực gia tăng. Đội trưởng Bruno Fernandes đã công khai đặt dấu hỏi về đấu pháp chiến thuật của ban huấn luyện. Tiền vệ người Bồ Đào Nha cho rằng đội nhà cần mạnh dạn dâng cao pressing và chấp nhận rủi ro, thay vì thi đấu thụ động, lùi sâu chờ đợi đối thủ mắc sai lầm như ở trận đấu vừa qua.

Sự sa sút phong độ cùng những mâu thuẫn bộc phát đang đẩy áp lực lên vai ban lãnh đạo đội bóng. Nhiều nguồn tin cho biết tập đoàn sở hữu đội bóng đã bắt đầu tính đến các phương án thay thế, trong đó HLV Julian Nagelsmann hiện nổi lên như ứng viên hàng đầu nếu quyết định sa thải Carrick được đưa ra trong thời gian tới.