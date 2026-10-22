Bóng đá Hàn Quốc có bê bối mới: Lộ băng ghi âm quan chức "vòi tiền" trọng tài vì hết "đạn dược"

Bóng đá Hàn Quốc rúng động vì ghi âm "xin tiền" trọng tài.

Bóng đá Hàn Quốc tiếp tục rơi vào khủng hoảng khi hàng loạt lùm xùm liên quan đến nghi vấn tham nhũng giới trọng tài, thái độ lệch chuẩn của các tuyển thủ vừa nhận đặc cách nghĩa vụ quân sự và rạn nứt nội bộ đội tuyển quốc gia đồng loạt bị đưa ra chất vấn trước Quốc hội.

Tại phiên giám sát của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội Hàn Quốc diễn ra ngày 21/10, làn sóng phẫn nộ hướng về Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) gia tăng sau khi những bằng chứng mới về sai phạm quản lý được công bố. Tâm điểm của sự chú ý là cáo buộc đối với ông Moon Jin-hee, cựu Trưởng ban trọng tài KFA. Nghị sĩ Jo Gye-won đã công khai đoạn ghi âm cho thấy ông Moon trực tiếp yêu cầu các trọng tài và giám sát trọng tài dưới quyền chuyển tiền cho mình với lý do đã cạn “đạn dược”. Các nghị sĩ đặt dấu hỏi lớn về việc liệu những khoản tiền này có chi phối trực tiếp đến việc phân công cầm còi hay kết quả thăng, hạ cấp của giới trọng tài hay không. Đáng chú ý, ông Moon đã tự ý vắng mặt tại phiên điều trần và cắt đứt liên lạc, khiến Quốc hội Hàn Quốc xem xét áp dụng các biện pháp pháp lý nghiêm khắc.

Quốc hội điều tra loạt bê bối của bóng đá Hàn Quốc (Ảnh: KFA)

Bên cạnh vết đen ở công tác trọng tài, dư luận xứ kim chi còn rúng động trước thái độ bị cho là "coi thường nghĩa vụ quốc gia" của một số tuyển thủ trẻ vừa vô địch Asian Games 2026. Dù vừa bảo vệ thành công tấm huy chương vàng Asiad, niềm vui chiến thắng nhanh chóng biến thành làn sóng phẫn nộ khi các cầu thủ có những phát ngôn và hành động thiếu chuẩn mực. Đội trưởng Lee Gi-hyeok gây tranh cãi khi công khai ăn mừng việc không phải nhập ngũ dù trước đó chỉ còn 9 ngày là đến lịch lên đường. Trong khi đó, tiền đạo Yang Min-hyeok thẳng thừng tuyên bố suất đặc cách quân sự mới là mục tiêu hàng đầu, còn cúp hay huy chương "không quan trọng". Cầu thủ Park Seung-soo cũng phải vội vàng xin lỗi sau khi đăng tải hình ảnh đội "mũ xuất ngũ" trong phòng thay đồ. Trước áp lực lớn từ công chúng, Chủ tịch Ủy ban Olympic và Thể thao Hàn Quốc (KSOC) Yoo Seung-min xác nhận sẽ mở phiên họp đạo đức để xem xét hình thức kỷ luật đối với nhóm cầu thủ này.

Chưa dừng lại ở đó, phiên chất vấn tại Quốc hội còn xoáy sâu vào tình trạng rạn nứt nội bộ ở đội tuyển quốc gia. Dư luận tiếp tục xôn xao trước nghi vấn một số tuyển thủ trẻ đã gọi ngôi sao đội trưởng Son Heung-min bằng các cụm từ xô xát, thiếu tôn trọng như "số 7" hay "người đó" thay vì xưng hô kèm kính ngữ theo truyền thống.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chuỗi sự cố liên tiếp từ cấp quản lý cho đến các ngôi sao trên sân cỏ đang đặt nền bóng đá Hàn Quốc trước một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, đòi hỏi KFA và các cơ quan quản lý thể thao phải nhanh chóng có những biện pháp chấn chỉnh quyết liệt và triệt để.