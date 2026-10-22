Chiếc "xe điên" lao vào sân bóng khiến 2 người thiệt mạng và 11 người nhập viện

Một chiếc xe tải lao vào sân bóng đá ở Kansas.

Một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại bang Kansas (Mỹ) vào ngày 19/10 vừa qua khi một chiếc xe tải bất ngờ lao thẳng vào sân bóng đá trong lúc một trận đấu thiếu nhi đang diễn ra, khiến 2 người tử vong tại chỗ và 11 người khác phải nhập viện cấp cứu.

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Theo xác nhận từ Đại úy Aaron Moses thuộc Sở Cảnh sát Wichita, hai nạn nhân thiệt mạng được xác định là một bé trai 6 tuổi và một người đàn ông 35 tuổi. Trong khi đó, 11 người bị thương có độ tuổi từ 5 đến 68. Lực lượng chức năng đã tạm giữ nữ tài xế 34 tuổi điều khiển chiếc xe. Đáng chú ý, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe tải còn có sự xuất hiện của hai trẻ em khác. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa đưa ra kết luận liệu đây là một hành vi cố ý hay tai nạn vô ý.

"Chúng tôi đang tích cực làm việc để xác định nguyên nhân cũng như diễn biến chi tiết của vụ việc", ông Moses cho biết.

Sự việc xảy ra ở một sân bóng (Ảnh: Marca)

Ngay sau khi sự cố xảy ra, người dân có mặt tại hiện trường đã nhanh chóng sơ cứu cho các nạn nhân trước khi lực lượng ứng cứu khẩn cấp kịp thời có mặt.