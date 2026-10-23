Văn Hậu bị cấm thi đấu, ngậm ngùi ngồi khán đài cùng Doãn Hải My

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải ngồi khán đài cùng vợ xem trận đấu của CLB CAHN.

Tối 22/10, sự xuất hiện của hậu vệ Đoàn Văn Hậu cùng bà xã Doãn Hải My trên khán đài sân vận động Hàng Đẫy đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người hâm mộ. Cả hai ăn mặc giản dị, cùng nhau chăm chú theo dõi và tiếp lửa cho các đồng đội ở CLB Công an Hà Nội (CAHN) trong cuộc tiếp đón CLB Thanh Hóa tại trận đấu sớm vòng 5 V.League 2026/2027. Do đang chấp hành án phạt kỷ luật từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), treo giò 4 trận cùng khoản tiền phạt 20 triệu đồng sau hành vi phạm lỗi thô bạo với tiền vệ Doãn Ngọc Tân (Thể Công Viettel) ở vòng 2 – tuyển thủ sinh năm 1999 đành phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ.

Văn Hậu ngồi cùng Doãn Hải My trên khán đài

Việc thiếu vắng Văn Hậu bên hành lang cánh trái, cộng thêm quyết định cất cả Quang Hải lẫn Thành Long trên băng ghế dự bị của HLV Alexandre Polking, đã khiến CLB CAHN gặp muôn vàn khó khăn. Trước lối chơi phòng ngự lùi sâu và pressing rực lửa từ phía Thanh Hóa, đội chủ nhà dù kiểm soát bóng nhỉnh hơn nhưng thi đấu vô cùng bế tắc. Nỗ lực tấn công của đương kim vô địch chỉ thực sự mang lại kết quả ở cuối hiệp một. Phút 43, từ quả tạt chuẩn xác của Văn Đô, Ngọc Tín bật cao đánh đầu đưa bóng dội xà ngang, tạo cơ hội để Đình Bắc đón bóng rồi tung cú đánh đầu ngược hiểm hóc. Dù thủ môn Thanh Diệp đã cố gắng bay người đẩy bóng ra, trọng tài vẫn xác định bóng đã lăn qua vạch vôi và công nhận bàn mở tỷ số cho CAHN.

Đình Bắc ghi bàn cho CLB CAHN

Bước sang hiệp hai, màn so tài trên sân Hàng Đẫy trở nên bùng nổ và kịch tính hơn bao giờ hết với những quyết định từ công nghệ VAR. Phút 54, Koko Perea đánh đầu tung lưới Thanh Hóa nhân đôi cách biệt, nhưng bàn thắng nhanh chóng bị tước bỏ sau khi VAR xác định Văn Đô đã rơi vào thế việt vị ở tình huống trước đó. Chưa dừng lại ở gáo nước lạnh này, hàng thủ CAHN tiếp tục đón nhận đòn "hồi mã thương" ở phút 60 khi thi đấu lơ là, tạo điều kiện cho chân sút Văn Tùng xoay người dứt điểm chân trái hiểm hóc vào góc gần, hạ gục Nguyễn Filip và quân bình tỷ số 1-1 cho đội khách.

Những phút cuối trận diễn ra đầy căng thẳng với các pha ăn miếng trả miếng liên tục. HLV Polking quyết định tung Quang Hải vào sân để chơi "tất tay", song Thanh Hóa mới là đội suýt trừng phạt sai lầm của đội chủ nhà. Phút 87, trọng tài ban đầu chỉ tay vào chấm phạt đền cho Thanh Hóa sau pha va chạm giữa thủ môn Nguyễn Filip và tiền đạo đối phương trong vòng cấm. Tuy nhiên, VAR một lần nữa can thiệp và phát hiện cầu thủ đội khách đã việt vị từ trước, giúp CAHN thoát thua trong tấc gang.

Chung cuộc, trận hòa 1-1 khiến CLB CAHN đành chia điểm và chấp nhận cán mốc 10 điểm sau 5 vòng đấu. Mặc dù sở hữu cùng điểm số với đội đầu bảng Ninh Bình, thầy trò HLV Polking vẫn phải ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ hai do kém hơn về số bàn thắng.