Generali Việt Nam lan tỏa tinh thần thể thao và giá trị cộng đồng qua Giải Pickleball - Genforza 2026

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Generali tổ chức thành công Giải Pickleball GenForza 2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, thu hút sự tham gia của nhân viên, tư vấn tài chính, khách hàng và cộng đồng yêu thể thao.

Đặc biệt, 100% lệ phí tham gia giải đấu được đóng góp cho The Human Safety Net, nhằm hỗ trợ các hoạt động dành cho trẻ em thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Giải GenForza - Generali Pickleball Championship 2026 quy tụ hơn 350 vận động viên là nhân viên, Tư vấn Tài chính, khách hàng cùng gia đình, bạn bè và cộng đồng yêu thể thao. Giải đấu diễn ra qua các vòng tại TP. Hồ Chí Minh (06/09), Hà Nội (13/09), Đà Nẵng (20/09) và vòng chung kết tại TP. Hồ Chí Minh (04/10). Các vận động viên tranh tài ở bốn nội dung: Đôi hỗn hợp 5.0, Đôi nam Newbie, Đôi nữ Newbie và Đôi nam nữ Newbie.

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm hoạt động tại Việt Nam, Generali tổ chức thành công Giải Pickleball GenForza 2026

Tên gọi GenForza kết hợp giữa Generali và "Forza" – tiếng Ý, mang ý nghĩa "Tiến lên!", "Mạnh mẽ hơn!", "Không ngừng bứt phá!". Tinh thần ấy hiện diện trong từng trận đấu, sự cổ vũ dành cho đồng đội và những kết nối được hình thành giữa các thành viên của cộng đồng Generali.

Khi tinh thần thể thao được tiếp nối bằng những hành động vì cộng đồng, mỗi trận đấu đều có thể tạo nên những giá trị vượt xa sân đấu.

Đánh dấu 15 năm đồng hành cùng Việt Nam, Generali mong muốn GenForza không chỉ là một sân chơi thể thao giàu cảm xúc, mà còn là nơi những mối quan hệ được vun đắp và những giá trị tích cực được lan tỏa. Thông qua giải đấu, 100% lệ phí tham gia được quyên góp cho The Human Safety Net - tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generali, góp phần hỗ trợ các sáng kiến phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam nhằm mang đến những không gian và trải nghiệm vui chơi ý nghĩa, giúp trẻ em có thêm cơ hội vận động, khám phá và phát triển toàn diện.

Thông qua The Human Safety Net, toàn bộ lệ phí tham gia giải đấu được đóng góp để hỗ trợ các sáng kiến vì trẻ em, phối hợp cùng Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.

Qua đó, GenForza không chỉ tạo nên sân chơi thể thao gắn kết mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội, biến niềm đam mê thể thao thành những đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Mỗi vận động viên tham gia không chỉ góp phần tạo nên thành công của giải đấu, mà còn cùng vun đắp thêm những cơ hội để trẻ em được tận hưởng tuổi thơ trong môi trường an toàn và giàu yêu thương.

Mỗi vận động viên tham gia không chỉ góp phần tạo nên thành công của giải đấu, mà còn cùng vun đắp thêm những cơ hội để trẻ em được tận hưởng tuổi thơ trong môi trường an toàn và giàu yêu thương.

GenForza Generali Pickleball Championship 2026 đã khép lại với những trận đấu đầy nhiệt huyết, những kết nối mới và hơn hết là một tinh thần sẻ chia vượt ra ngoài sân đấu.Trong thời gian sắp tới, Generali mong muốn tiếp tục vun đắp những hoạt động gắn kết cộng đồng và đồng hành cùng các sáng kiến tạo thêm cơ hội phát triển cho trẻ em.

Một giải đấu có thể khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp được tạo nên từ sự chung tay sẽ còn tiếp tục.

Về The Human Safety Net

The Human Safety Net là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập bởi tập đoàn Generli vào năm 2017 với sứ mệnh khai phá tiềm năng con người sống trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, để họ vượt qua rào cản và phát huy hết tiềm năng của mình, từ đó có thể thay đổi cuộc sống của chính mình, gia đình và cộng đồng của họ.

The Human Safety Net chủ động xây dựng 1 mạng lưới mở, đang hoạt động tại 25 quốc gia với một cộng đồng gồm 95 đối tác phi chính phủ.

Tại Việt Nam, The Human Safety Net tập trung vào lĩnh vực phát triển trẻ thơ (Early Childhood Development), đồng hành cùng các gia đình có trẻ từ 0-6 tuổi thông qua các chương trình như "Hành trình đầu đời" và "Làm cha mẹ vì sự phát triển toàn diện trẻ thơ". Đến nay, dự án do UNICEF Việt Nam phối hợp với Bộ Y tế, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng các đối tác triển khai đã tiếp cận hơn 50.000 cha mẹ và người chăm sóc trẻ tại cộng đồng và nơi làm việc trên cả nước.

Các đối tác của The Human Safety Net tại Việt Nam còn có Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Phát triển Cộng đồng (RTCCD), Đại học Monash và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam.