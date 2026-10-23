Hóa ra bình yên với Bùi Tiến Dũng là đây

Cuộc sống hạnh phúc, tràn ngập yêu thương của gia đình Bùi Tiến Dũng.

Sau khoảng thời gian trằn trọc vì xa cách địa lý khi vợ con về Ukraine thăm gia đình ngoại, thủ môn Bùi Tiến Dũng mới đây đã vinh hạnh ra tận sân bay đón bà xã Dianka Zakhidova cùng con trai Danil trở lại Việt Nam. Khung cảnh đoàn tụ ngọt ngào của gia đình nhỏ đã nhận được vô số lời chúc mừng từ người hâm mộ.

Trước đó, vì lịch trình cá nhân và chênh lệch múi giờ, Bùi Tiến Dũng từng không ít lần trải qua những đêm trằn trọc mất ngủ vì nhớ nhớ thương thương vợ con. Ngày được hội ngộ, nam thủ môn đã chuẩn bị một bó hoa tươi thắm đầy sắc màu để trao tận tay bà xã Dianka. Chân dài gốc Ukraine rạng rỡ nhận hoa từ chồng, trong khi Bùi Tiến Dũng vỡ òa hạnh phúc, ôm chầm lấy cậu con trai Danil vào lòng.

Tiến Dũng hạnh phúc đón vợ con trở về Việt Nam

Thủ môn sinh năm 1997 mang hoa tặng vợ

Nam cầu thủ hóm hỉnh chia sẻ trên trang cá nhân: "Bây giờ bố sẽ ngủ ngon hơn vào mỗi đêm rồi. Chào mừng quay trở lại Việt Nam". Sự trở lại của hậu phương vững chắc chắc chắn là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn giúp Tiến Dũng vững tâm thi đấu trong thời gian tới.

Buổi tối bình yên và hài hước của hai cha con

Ngay khi gia đình đoàn tụ, Bùi Tiến Dũng đã nhanh chóng quay trở lại với hình ảnh ôm bố bỉm sữa vô cùng chu đáo. Trong khoảnh khắc đời thường vừa được chia sẻ, nam thủ môn nằm trên giường đọc sách ru con trai Danil ngủ.

Đáng chú ý, thay vì những cuốn truyện cổ tích thông thường, Tiến Dũng lại lựa chọn cuốn sách tự truyện về thần tượng bóng đá Cristiano Ronaldo - "CR7: Hành trình lên đỉnh thế giới" để đọc cho cậu con trai đang vừa đắp chăn vừa ti bình sữa. Nam thủ môn còn trêu đùa rằng những câu chuyện truyền cảm hứng nhưng đầy đặn của CR7 sẽ giúp bé Danil chìm vào giấc ngủ nhanh hơn.

Cuộc sống bình yên của Tiến Dũng

Kể từ khi về chung một nhà vào tháng 5/2022, cuộc sống hôn nhân của Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova luôn nhận được sự ngưỡng mộ lớn từ công chúng. Sự thấu hiểu, chủ động san sẻ việc nhà của Tiến Dũng cùng tình yêu thương trọn vẹn dành cho con trẻ chính là chìa khóa giúp gia đình nhỏ luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc.

Ảnh: FBNV